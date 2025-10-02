Lara Guerra 02 OCT 2025 - 17:01h.

Una periodista ubicada en el puerto donde se han trasladado a los detenidos, revela las últimas noticias en 'Todo es mentira'

Una diputada de Más Madrid, desde la Flotilla de la Libertad: ''No vamos a parar hasta que Israel rompa el bloqueo ilegal que mantiene sobre Gaza''

La Global Sumud Flotilla partió de Barcelona a comienzos de septiembre con alrededor de 44 navíos y centenares de activistas propalestinos de más de 45 países. Sin embargo tras ser interceptada por Israel, varias ciudades, entre las que aparecen varias españolas, han protestado por lo sucedido. En este contexto, Israel ha tomado la decisión de trasladas a los activistas detenidos de la flotilla humanitaria al puerto de Ashdod, al suroeste del país.

Desde 'Todo es mentira' hemos conectado con Laura de Chiclana, una periodista ubicada en el puerto de Ashdod para contarnos las últimas informaciones. En primer lugar sobre lo que ha podido ver, la periodista explica que "llevamos desde aproximadamente a las seis de la mañana. Hemos visto como un gran buque de la armada israelí ha llegado con los activistas arrestados e incluso hemos percibido algunos barcos interceptados de la flotilla".

Asimismo, Laura señala el fondo del puerto en el que se ven varios "mástiles de algunos veleros de la flotilla con las banderas palestinas". Bien pues, Chiclana asegura que también han podido hablar con los abogados que se van a hacer cargo de sus casos y las autoridades israelíes les han prohibido entrar en el puerto. Es por ello que, "han comenzado las auditorías sin asistencia jurídica. Ha sido tan solo hace unos minutos que han dejado pasar a algunos, pero no se conoce aún el número exacto de españoles arrestados".

Laura Chiclana: "Tras la auditoría les dan la orden de deportación y los trasladan a una prisión al sur de Israel"

Por otro lado, la periodista desvela que "nos han dicho que se van a defender a todos los españoles y activistas excepto a los fotógrafos, quienes tienen sus abogados privados. Una vez termine la auditoría les dan la orden de deportación y los trasladan a una prisión al sur de Israel; los que hayan aceptado la deportación, pero los que no lo hagan, tendrán que pasar por los tribunales".

Por otra parte, Risto Mejide recuerda que se han preparado siete hospitales por posibles heridos y pregunta a Laura si alguno de los interceptados ha tenido que acudir, a lo que ella asegura que "sí, también han desplegado varios policías y ambulancias pero el Gobierno ha dicho que todos están sanos por lo que de momento nadie ha tenido que ser trasladado. Lo que sabemos es que todos están dentro del puerto y de momento no habría salido ninguno"