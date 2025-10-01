El Gobierno español asegura que la fragata fletada está en un radio operativo para posibles rescates

La flotilla humanitaria, que viaja con destino a Gaza, ha entrado en la zona de alto riesgo, a unas 118 millas náuticas de la costa de Israel. Y las alertas se disparan. Esa zona de alto riesgo son las aguas calificadas de exclusión, donde Israel ha interceptado ya otras misiones. El buque de la Armada 'Furor' los ha acompañado hasta aquí y no va a avanzar más.

Hace unas horas, buques militares israelíes partían desde el puerto Ashkelon. La tensión aumenta por momentos. Nada más entrar en la zona de exclusión, esta madrugada varias embarcaciones de la Flotilla han denunciado acciones intimidatorias de buques israelíes. La tripulación ha activado el protocolo de seguridad tras los ataques previos que ya sufrieron con los drones.

"Absolutamente terrorífico. Las embarcaciones militares, un submarino, llegaron a cortar las comunicaciones de los barcos", relata Juan Bordera, activista de la Flotilla.

Esta madrugada han sufrido una primera aproximación

Los activistas apuran, en máxima alerta, las que pueden ser sus últimas horas a bordo de la Global Sumud Flotilla. Saben que el Ejército israelí hará todo lo posible para que no lleguen a Gaza. Esta madrugada, denuncian, han sufrido una primera aproximación y varios ataques con drones en días pasados. Al amanecer, los barcos israelíes se han vuelto a acercar, esta vez, con un submarino.

"Embarcaciones sin identificar se acercaron a varios barcos de la Flotilla, algunos con sus luces apagadas", avisó la organización dos horas y media después de incrementar la actividad de drones.

Israel suele expulsar a los que aceptan ser deportados y a los que no los detiene

En otras flotillas humanitarias, Israel intercepta a los activistas y los lleva al puerto de Asdod. Expulsa a los que aceptan ser deportados y detiene a los que no. Los barcos, muchos de ellos, están hundidos. Aun así, los activistas siguen determinados, rumbo a Gaza para romper y denunciar el bloqueo israelí sobre la Franja palestina.

“Nosotras somos plenamente conscientes de que esta es una misión de alto riesgo y tenemos contemplados todos los escenarios y lo que nos da realmente miedo es un mundo que asiste a un genocidio sin hacer absolutamente nada", sentencia Lucía Muñoz, activista de la Flotilla.

Antes, la radio pública israelí 'Kan' informó de que el Ejército se preparaba para interceptar a los más de 40 navíos de la Flotilla que se dirigen a Gaza. El objetivo es llevarlos al puerto de la ciudad de Asdod para interrogar a sus ocupantes y proceder a su deportación.

El buque Furor no entra en la zona restringida de Israel

El Gobierno español asegura que la fragata fletada está en un radio operativo para posibles rescates pero resalta que no entraría en la "zona de exclusión establecida por el Ejército israelí". "El Gobierno recomienda encarecidamente a la Flotilla que, en las actuales circunstancias, no se adentre en la zona de exclusión, porque hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad. La misión de la Flotilla es encomiable y legítima, pero las vidas de sus integrantes tiene que estar por encima", subraya.

La Flotilla Sumud critica la decisión de España de no entrar en la zona restringida de Israel y considera que es una renuncia "a ofrecerles la protección necesaria".