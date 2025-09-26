78 médicos analizan el impacto de las 70.000 toneladas de bombas caídas en Gaza

Un grupo de 78 médicos ha documentado sobre el terreno la brutalidad de las lesiones provocadas a la población gazatí

Israel ha lanzado contra Gaza 70.000 toneladas de bombas y explosivos, más que la que se lanzó en toda la IIGM en las ciudades europeas. Un grupo de 78 médicos ha documentado sobre el terreno la brutalidad de las lesiones provocadas a la población gazatí con unos ataques que ya han usado más munición que cualquiera de los de la Segunda Guerra Mundial, según varios organismos, informa Bea Benayas. Esos médicos han detectado en Gaza dos patrones de lesiones fuera de lo común.

Por un lado, una cantidad de heridas graves por explosiones que duplica la registrada en otros conflictos. Si ese tipo de lesiones suelen suponer un tercio del total, en la franja de Gaza son el 67%.

La causa está en que Israel usa mucha munición termobárica, incendiaria, que provoca lesiones más graves. Tanto que el 30% de las quemaduras registradas son profundas. También porque están lanzando bombas ideadas para campos abiertos sobre zonas habitadas.

El otro patrón grave son las numerosas amputaciones en población civil debido al número desproporcionado de tiros en las piernas. Amputaciones hechas en muchos casos sin anestesia ni analgésicos ya que Israel impide sistemáticamente la llegada de ayuda. Esta información puede ser determinante en un futuro proceso penal contra Israel, según los expertos.

Pedro Arcos, epidemiólogo de la Universidad de Oviedo, señala que lo que muestran los resultados de esos estudios es que hay un enorme impacto en número y en gravedad de lesiones traumáticas, amputaciones y que afecta a todos los rangos de edad, hasta tal punto que este impacto no se había visto de esta naturaleza desde la IIGM.