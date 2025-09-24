Aseguran que las explosiones y los ataques son una estrategia psicológica de Israel para intimidarles

Medio millón de personas continúan atrapadas en Gaza mientras intentan sobrevivir a la gran ofensiva israelí

AtenasLa Flotilla Global Summud ha denunciado nuevos ataques con drones y químicos en su travesía con ayuda humanitaria hacia Gaza. Varias embarcaciones han sufrido explosiones e interferencias en las comunicaciones. Aseguran que tanto esta como otras agresiones forman parte de una estrategia de intimidación de Israel para desestabilizarles.

La iniciativa internacional ha reiterado su derecho a entregar alimento en Gaza. La población en la franja acumula ya meses de hambruna, con la cifra de muertos por falta de alimento escalando hacia la de los muertos en bombardeos. Israel asegura que se está dejando pasar ayuda mientras convierte los puntos de entrega en ratoneras, en las que sus fuerzas aprovechan la aglomeración para matar al mayor número posible de civiles palestinos.

Explosiones, drones y químicos para "desestabilizarles"

Brutales explosiones y ruido en medio de la noche mientras los integrantes de la flota se resguardan como pueden. Portavoces de la Global Summud han compartido en redes sociales vídeos de los ataques. La noche del martes un dron impactaba a pocos metros de uno de los barcos, dejando el mástil prácticamente destrozado. El incidente se ha producido en aguas internacionales, cerca de la isla griega de Creta.

La Flotilla ha denunciado hasta 13 agresiones a sus embarcaciones, atacadas con drones y bengalas y rociadas con productos químicos. Han alertado de la presencia de hasta 15 vuelos no identificados la pasada madrugada y han detectado interferencias en las comunicaciones entre los 51 barcos que forman parte de la misión.

Los activistas reiteran su derecho a entregar ayuda

A bordo de las embarcaciones viajan cerca de 500 activistas de más de 40 países. Entre ellos se encuentran personalidades como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o la conocida ecologista Greta Thumberg.

Este miércoles han pedido protección a la ONU. La iniciativa Global Summud reivindica su "derecho a entregar ayuda humanitaria a la población palestina de Gaza". El gobierno de Netanyahu, en cambio, ha reiterado que deben atracar en puertos israelíes para transferir desde allí las ayudas a la franja, en lugar de hacerlo directamente. Acusan a la Flotilla de estar relacionada con Hamás, sin pruebas, y de romper el bloqueo naval supuestamente "legal" impuesto a Palestina.

Acusan a Israel de estar detrás de los ataques

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, ha mostrado su enérgico rechazo al nuevo ataque y ha anunciado que Italia pondrá a disposición de la Flotilla un buque de la marina, que ya viaja hacia Gaza para ofrecer asistencia en caso de ser necesario.

La Flotilla es una iniciativa humanitaria que busca romper el bloqueo israelí sobre la castigada ciudadanía de la franja. Partió de Barcelona a finales de agosto y las agresiones comenzaron en Túnez, punto desde el que se llevan produciendo casi constantemente. Portavoces de la Summud las califican de "operaciones psicológicas" de Israel para frenar la iniciativa e intimidar, así como recabar información para Tel Aviv.