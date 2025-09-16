El Ejército israelí espera en los próximos días ampliar la incursión terrestre en la ciudad de Gaza

"Gaza arde": Netanyahu confirma el asalto total de la ciudad de la Franja y se recrudecen los ataques

El asedio total con el bloqueo de la ayuda humanitaria que hemos visto en los últimos meses es un acto genocida. Lo acaba de publicar una comisión independiente de la ONU en el que se declara que Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza y atribuye la responsabilidad a los máximos dirigentes del país.

Israel quiere tomar ciudad de Gaza, la más importante, habitada por más de siete millones de personas y forzar el desplazamiento de sus habitantes. El Ejército israelí espera en los próximos días ampliar la incursión terrestre en la ciudad de Gaza, aumentando todavía más su control en la Franja.

Actualmente, la ONU estima que alrededor del 86% del territorio se encuentra en zonas militarizadas o bajo órdenes de evacuación. Pero Israel no ha tardado en pronunciarse y calificar el documento de difamación.

La ONU concluye que Israel ha cometido cuatro de los cinco actos genocidas

Tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023 y la respuesta de Israel, la Comisión Nacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas inició una investigación que ha durado casi dos años sobre el territorio palestino ocupado. Con este informe de 72 páginas se concluye que Israel ha llevado a cabo cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, surgida precisamente tras el exterminio judío de la Segunda Guerra Mundial.

Se está produciendo un genocidio en Gaza y nombramos a sus responsables. Uno es el primer ministro Benjamín Netanyahu, explica la presidenta de la Comisión, y, dado que actuaron como agentes del Estado, añade, el Estado de Israel es responsable de dicho genocidio.

Los países que no sancionen a Israel podrían ser cómplices

Según el informe, estos son los cuatro de los cinco actos genocidas que Israel ha cometido:

Matar a miembros del grupo de Hamás con ataques a civiles.

a del grupo de Hamás con Causar daños físicos o mentales graves a miembros del grupo mediante ataques directos contra civiles, malos tratos a detenidos o desplazamientos forzados.

o mentales graves a miembros del grupo mediante ataques directos contra civiles, malos tratos a detenidos o desplazamientos forzados. Provocar la devastación total o parcial del grupo mediante la destrucción de estructuras como el ataque al Banco Nacional de Gaza. La destrucción de servicios médicos , el desplazamiento forzado de la población o el bloqueo de la ayuda esencial.

, el desplazamiento forzado de la población o el bloqueo de la ayuda esencial. Imponer medidas destinadas a prevenir nacimientos. Y así lo hizo Israel, indica el documento, con el ataque a la clínica de fertilidad más grande de Gaza, destruyendo alrededor de 4.000 embriones, 1.000 muestras de esperma y óvulos.

Un informe en el que, además de pruebas y acusaciones, la Comisión de la ONU incluye también la advertencia a los demás países para que prevengan y sancionen el delito de genocidio porque, de no hacerlo, podrían ser cómplices.

Israel responde que ese informe es "escandaloso, falso y una diatriba difamatoria"

La ONU mantiene que la responsabilidad de los crímenes en Gaza recaen en el primer ministro israelí. "La responsabilidad de estos crímenes atroces recae en las autoridades israelíes en las más altas instancias, que han orquestado una campaña genocida durante casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza", explica Navi Pillay, jurista sudafricana y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los D.H., entre 2008 y 2014.

Israel ha respondido de forma inmediata al informe de la ONU en el que se le acusa de cometer genocidio en Gaza. "Escandaloso, falso, una diatriba difamatoria". Así de contundente ha sido el embajador israelí en Ginebra, Daniel Merón. En el que también se habla que ya son casi 65.000 los palestinos los que han muerto durante la ofensiva israelí. El ministro de Exterior israelí, a través de un comunicado, asegura que los que han elaborado el informe solo actúan como representantes de Hamás y que se les conoce por su postura antisemita.