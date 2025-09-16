Los tanques israelíes avanzan y comienzan una ofensiva terrestre para hacerse con el control de ciudad de Gaza

Israel no cesa sus ataques en Gaza y mantiene la presión sobre los palestinos para que se desplacen al sur

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirma que el asalto total de Gaza ha comenzado. El alto dirigente lo ha hecho ante un tribunal en la apertura del juicio por corrupción al que se enfrenta. Una operación intensiva en la ciudad de Gaza que arrancaba la pasada noche con una gran ola de ataques aéreos, según informa Ana Lorenzo.

Los tanques israelíes avanzan y comienzan una ofensiva terrestre para hacerse con el control de ciudad de Gaza. Mientras, por aire, los bombardeos se recrudecen contra la capital de la Franja.

"Gaza arde", así confirman la ofensiva en la ciudad de la Franja

"Gaza arde". Así lo anuncia en X el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien dice que el objetivo es la derrota de Hamás. Después confirma la operación el primer ministro Benjamín Netanyahu a la llegada al juicio al que enfrenta por presunta corrupción. Una nueva fase que califica de crucial en la ofensiva contra la ciudad.

Los ataques agudizan el pánico y la pesadilla de la población palestina, como la de una madre aferrada al cuerpo de su hijo. Aquí tratan de poner a salvo a una persona atrapada entre los escombros. Otros no han sobrevivido porque no hay un lugar seguro entre tanto sufrimiento insoportable.

El 40% de los gazatíes han salido de la ciudad tras las órdenes de evacuación

Según Israel, el 40% del millón de habitantes de ciudad de Gaza ha salido de allí tras las órdenes de evacuación. "El Ejército ha comenzado a desmantelar infraestructura terrorista en la ciudad de Gaza", anuncia el portavoz en árabe, Avichae Adraee. Se pide a sus habitantes que se dirijan hacia el sur, hacia zonas ya saturadas. Netanyahu insiste en que no dará marcha atrás hasta que haya cumplido su misión en una Franja arrasada que trata de sobrevivir al horror cotidiano.

"No sé cuántos días vamos a poder soportarlo. La situación aquí es catastrófica. Podemos morir en cualquier momento", confiesa un funcionado del Ministerio de Sanidad gazatí. Pero Israel mantiene su ofensiva. "No cejaremos en nuestro empeño y no daremos marcha atrás hasta que la misión se haya cumplido", sentencia el ministro de Defensa israelí. Hasta el momento, al menos 41 personas han fallecido en la Franja tras la noche de ataques israelíes.

La ONU sostiene que Israel ha cometido un genocidio en Gaza

Una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU destaca hoy que Israel "ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza". "Las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas", recalcan desde la organización que se basa en la definición de este crimen en el derecho internacional.

Esos cuatro actos son: matar, causar daños graves físicos o mentales, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de los palestinos en su totalidad o en parte, e imponer medidas para impedir nacimientos. La esperanza de vida ha caído prácticamente a la mitad en Gaza, desde los 75,5 años cuando empezó el conflicto a 40,5 años un año después y a 34,9 año más recientemente.