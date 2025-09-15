Addams ha invertido mucho dinero en múltiples eventos para promocionar a su país

Boicot en la Vuelta a España en Madrid: el dispositivo policial durante la manifestación, en el punto de mira

Compartir







La participación del equipo israelí en la Vuelta a España era controvertida desde el principio por la masacre en Gaza y porque detrás del Israel Premier Tech está Sylvan Adams. Es un inversor abiertamente sionista y cercano al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Adams se autodefine como embajador de Israel por el mundo.

Es habitual ver a Silvan Adams como comentarista de temas de actualidad en programas informativos de la televisión de Israel. Este inversor, nacido en Canadá pero de nacionalidad israelí, emigró a Tel Aviv hace solo 10 años. Una década prodigiosa en la que, a golpe de talonario, ha conseguido convertirse en todo un referente de la causa sionista y, como a él le gusta definirse, en un embajador mundial de Israel.

Adams, un inversor orgulloso de compartir sintonía ideológica con Netanyahu

Sylvan Adams comenzó fundando el equipo ciclista nacional llamado el Premier Tech. Y en solo tres años consiguió que el Giro de Italia diera el pistoletazo de salida en Jerusalén gracias a la ayuda de Benjamín Netanyahu, con quien se enorgullece de compartir sintonía ideológica. Addams ha invertido mucho dinero en múltiples eventos para promocionar a su país.

Por todo ello, recibió el gran honor de encender la antorcha para marcar la apertura del Día de la Independencia de Israel en 2023. Siempre ha estado en el punto de mira por blanquear la imagen de Israel a través del deporte. Nunca ha dejado de pedalear, incluso personalmente en defensa de Israel y de su actuación en la guerra de Gaza.