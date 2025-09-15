Los sindicatos policiales han criticado duramente al Gobierno por la forma de actuar de cara al evento

Cronología del boicot a la Vuelta a España en Madrid: cargas policiales, barricadas y 22 agentes heridos

El boicot a la Vuelta a España en Madrid ha dejado algunas preguntas sobre el dispositivo policial. ¿Fue desproporcionado para garantizar la celebración del evento? Pues la respuesta corta es que si tú haces un operativo policial para que se celebre La Vuelta y no se celebra, es que está mal dimensionado. Pero esto no se puede medir en términos absolutos.

La gestión de masas es posiblemente lo más complicado que hace la Policía Nacional. Hay momentos como el de ayer en el que tú tienes que poner por encima de todo la seguridad de las personas que están ejerciendo pacíficamente su derecho. Y lo hacen incluso por encima de la minoría violenta que está en ese momento en la calle.

La prueba se suspendió antes de los incidentes más graves

Había que garantizar tanto la seguridad de los corredores como de la gente que había salido a manifestarse pacíficamente o a ver la competición. Pero la prueba prácticamente se suspendió en cuanto pisó Madrid. Por eso, durante las imágenes que han sido grabadas en el centro de Madrid, la prueba ya estaba finalizada.

Los corredores no van a pasar por ahí y la prioridad para los agentes es la seguridad de las personas que han ido a manifestarse una vez que la carrera ya se ha dado por finalizada. Los agentes cuando cargan tienen que tener una autorización expresa por parte de la delegación del Gobierno.

Los sindicatos policiales han criticado duramente al Gobierno por la prevención de cara al evento. Ellos aseguran que, tal y como estaba planteado el operativo, no se podía cumplir. Los mandos policiales propusieron algunas alternativas como un doble cordón en algunas puntos concretos. Tras el boicot a La Vuelta, 22 agentes han resultado heridos. Las autoridades no entienden para qué los pusieron ahí delante si no querían que actuasen.