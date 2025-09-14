Madrid exige que se "reprima" cualquier "atisbo de violencia" en la Vuelta tras el "grave peligro" para ciclistas ayer

Pedro Sánchez "reconoce a los deportistas" de La Vuelta pero "admira" al "pueblo que se moviliza por una causa justa"

MadridLa Vuelta Ciclista a España termina este domingo 14 de septiembre en Madrid. Lo hace en medio de unas medidas de seguridad nunca vistas en la capital para intentar evitar incidentes por parte de los manifestantes propalestinos que quieren estar presentes en el recorrido como ocurrió durante la jornada del sábado 13 de septiembre en la sierra de Madrid. La pregunta es si podrán llegar hasta la meta situada en una Cibeles fortificada, como informa Silvia López.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha exigido este domingo que se "reprima" cualquier "atisbo de violencia" en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España este domingo en la capital tras el "grave peligro" que vivieron ayer los competidores.

"Confío en que a la Policía, a la Guardia Civil, se les deje actuar como corresponde y si hay cualquier atisbo de violencia, por supuesto se reprima, la manifestación pacífica se respeta, los delitos hay que reprimirlos y poner en riesgo la vida de las personas y su seguridad, desde luego es un delito", ha trasladado Sanz en una entrevista en 'Cope'.

Por su parte, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha manifestado su "reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina".

Asimismo, ha criticado que "la oposición ante la barbarie de Gaza no dice nada". "Tienen menos ideas que educación, pero en este contexto tan complejo en lo internacional España hoy brilla como ejemplo y como orgullo, ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos", ha añadido.

Igualmente, ha mostrado su "orgullo de ver un país tan plural como el nuestro, tan diverso en lo territorial, pero que sin embargo nos ponemos todos de acuerdo en una causa justa como son los derechos humanos, así que viva los derechos humanos y viva al pueblo español".