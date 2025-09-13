La Vuelta a España afronta su penúltima jornada de competición con un escenario protagonizado por las protestas

Más de 400 agentes de la Guardia Civil vigilan el paso de La Vuelta por Madrid

La Vuelta a España afronta este sábado su penúltima jornada de competición con un escenario protagonizado por las protestas por la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech y el "genocidio" en Gaza y en apoyo del pueblo palestino, que han dejado ya más de una veintena de detenidos.

El pelotón ha arrancado desde Robledo de Chavela con la misión de completar más de 160 kilómetros de exigente montaña hasta la cima de la Bola del Mundo, un final que, por su dureza, se ha convertido en uno de los símbolos de la ronda española.

Más de 400 agentes de la Guardia Civil vigilan este fin de semana el paso de La Vuelta Ciclista a España por la Comunidad de Madrid, con una penúltima etapa de montaña entre Robledo de Chavela y el Puerto de Navacerrada y final el domingo con un recorrido entre Alalpardo y la capital.

Para dar cobertura y seguridad a todo el evento, la Guardia Civil ha constituido su tradicional Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), compuesta por 132 agentes, 59 motocicletas, 28 vehículos todoterreno y de apoyo de un helicóptero.

En estas dos últimas etapas por carreteras de la región, la Guardia Civil establecerá un dispositivo especial integrado por más de 400 agentes. Esta 80ª edición de la Vuelta Ciclista a España ha estado marcada por las protestas por la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech y el "genocidio" en Gaza y en apoyo del pueblo palestino, que han dejado ya más de una veintena de detenidos.