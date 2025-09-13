La esposa del comentarista conservador Charlie Kirk, Erika, prometió este viernes continuar con el legado de su marido

La esposa del comentarista conservador Charlie Kirk, Erika, prometió este viernes continuar con el legado de su marido y lanzó una advertencia a los que ella considera que están involucrados en su asesinato: «Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país y en este mundo».

"No tienen idea del fuego que han encendido dentro de esta esposa. El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra. Para todos los que nos escuchan esta noche en Estados Unidos: el movimiento que mi esposo construyó no morirá", advirtió Erika en su primera aparición pública desde el asesinato de su marido en un evento universitario en el oeste del país.

Frente al escritorio de su marido, donde Kirk realizaba sus retransmisiones en sus redes sociales, la esposa comenzó su discurso llorando la muerte de su marido, un aliado del presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Mi esposo dio su vida por mí, por nuestra nación, por nuestros hijos. Mostró el máximo y verdadero amor. Nunca, jamás, tendré las palabras para describir la pérdida que siento en mi corazón", dijo.

Los últimos instantes de Kirk antes de su muerte

Charlie Kirk debatía con un asistente sobre la relación entre los tiroteos masivos y la comunidad trans instantes antes de que fuera asesinado en un evento universitario en Utah.

«¿Cuenta o no cuenta la violencia de pandillas?», fueron las últimas palabras de Kirk, en respuesta a una pregunta lanzada por un miembro del público con el que intercambiaba opiniones acerca de cuántas personas transgénero habían cometido tiroteos masivos en los últimos 10 años.

«Demasiadas», respondió el activista conservador y aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, ante el aplauso de la multitud.