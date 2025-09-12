Tyler y sus hermanos posaban con rifles casi más grandes que ellos desde pequeños

Así cazó el FBI a Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk: el joven le confesó el crimen a su padre

Se van conociendo más datos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk. Uno de ellos es su amor por las armas con las que, según las fotos de su infancia, se crio desde niño. En una de las imágenes se le ve sonriente y posando con un rifle casi tan grande como él. Siendo ya un adolescente, escogió un disfraz en Halloween en 2017 de Donald Trump, con la cara de color verde subido encima de él como si fuera un caballo.

Ya más mayor, participaba frecuentemente en actividades donde se manipulaban armas de guerra. En otra de las fotografías se le ve con una de ellas. Parecía tener una buena relación con sus padres, así se aprecia en una imagen que tiene con su madre y con su padre que ha sido clave en su detención.

Tyler, un joven de 22 años familiarizado con las armas

Se llama Tyler Robinson, vive en Utah y tiene tan solo 22 años. En uno de sus vídeos en redes sociales, el joven lee la carta en la que se le comunicaba que le habían admitido en la Universidad Estatal de Utah, la misma en la que mató al activista. A pesar de que estaba a 200 metros, solo le hizo falta una bala. Por eso, los agentes sospechaban lo que las redes sociales confirman: Robinson es algo más que un simple aficionado.

Las fotografías con armas son habituales en sus redes sociales. Desde pequeño, Tyler y sus hermanos posaban con rifles casi más grandes que ellos. Rifles muy parecidos al Monster de caza que utilizó para el crimen y que los agentes encontraron. Hasta las balas en su interior aportan información sobre el autor. En ellas había grabados mensajes como 'Oye, fascista' o 'Bella ciao’.

Su padre es agente federal y su madre trabajadora social

También hay numerosas referencias a videojuegos bélicos y al movimiento antifascista en sus redes sociales, todas privadas. Junto a su usuario, los siguientes emoticonos: una abeja, una rosa y una bandera de Palestina. Tyler ha crecido junto a sus dos hermanos pequeños en la típica familia americana. Robinson había llegado a referirse a Charlie Kirk como alguien “lleno de odio”.

Su padre era agente federal y su madre trabajadora social. Según los registros disponibles en Internet, ambos son votantes republicanos. Sobre él, eso sí, y en los registros del Estado, ninguna afiliación política.