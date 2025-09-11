El conservador llegó a afirmar que si su hija de nueve años se quedase embarazada por violación "no la dejaría abortar"

Se busca al autor del disparo que asesinó a Charlie Kirk en Utah: los vídeos muestran una figura extraña en el tejado

Washington DCEl propio Donald Trump le otorgó el dudoso honor de haber sido uno de los personajes más influyentes en su victoria electoral en 2024. Famoso por sus encuentros con estudiantes en universidades progresistas y por intentar, en esos debates, hacer llegar a los más jóvenes sus ideas radicalmente conservadoras. Charlie Kirk era enormemente conocido en los 50 estados. Tan popular entre algunos como detestado por otros.

Lloró de emoción, alegría y alivio el día que Trump ganó las presidenciales. Grandísimo aliado del magnate y de sus ideales MAGA. De hecho, el presidente le atribuye a él y a su gran influencia la captación del electorado joven, masculino y blanco para su regreso a la Casa Blanca.

Sus opiniones eran radicales en aspectos como el aborto, el racismo y el colectivo

Pero el ultraconservador, todo un héroe entre los republicanos, era detestado por buena parte de la sociedad americana. La fama se la dieron sus opiniones radicales y su forma controversial de ponerlas sobre la mesa. Utilizaba datos a su antojo para elaborar teorías sociológicas que pasaba por irrefutables: llegó a declarar que a los negros les iba mejor durante la esclavitud porque cometían menos crímenes.

Su oposición al aborto era absoluta. Ante una pregunta en uno de los debates universitarios que organizaba aseguró que, si su hija de nueve años se quedase embarazada tras ser violada, "el bebé sería llevado a cabo", lo que generó muecas de asco en su oponente. También se mostró a favor, en repetidas ocasiones, de las deportaciones masivas de inmigrantes que los violentos agentes del ICE llevan meses realizando.

Minimizaba la crisis climática y rechazaba totalmente a las personas trans. En un pódcast dejó caer que "la perfecta ley divina dice que se debe apedrear hasta la muerte a las personas gays". Sabía que sus palabras y la total ausencia de respeto a las identidades LGBT generaban daño en muchos de sus oponentes en los debates, pero nunca fue problema porque negó en varias ocasiones "tener empatía".

Organizaba debates con estudiantes progresistas en universidades

El efecto Kirk y su habilidad para conectar el universo MAGA con los jóvenes emergió ya durante la primera campaña presidencial de Trump. Las redes sociales fueron sus principales aliadas para expandir su mensaje. Contenidos que creaba promoviendo el debate con estudiantes en lugares que eran ideológicamente hostiles a él. Y es que era frecuente ver a Charlie Kirk en cadenas de televisión compartiendo su opinión, pero su verdadero campo de batalla político eran los campus universitarios.

Era precisamente en las facultades donde organizaba esos debates. En unas universidades que son tradicionalmente progresistas en Estados Unidos y que promueven el respeto a toda diversidad y la igualdad de oportunidades.

La libertad para portar armas que tanto defendía terminó matándole

Su asesinato ha generado un enorme impacto en la sociedad estadounidense. Las reacciones han explotado en redes sociales, especialmente en Twitter. Allí, muchos recuerdan que la violencia nunca debe ser el camino y que América es un país con libertad de expresión, y condenan el tiroteo. Pero muchos otros le tachan de 'nazi' por esas ideas tan alejadas de los valores democráticos y aseveran que no hay demasiado que lamentar.

Y es que una de las ideas que defendía era precisamente el derecho a llevar y usar armas. Sostenía que las muertes por arma de fuego, como las de los niños tiroteados en colegios, son el precio a pagar por mantener la segunda enmienda. No sabía que su nombre iba a ser uno más en esa larga factura.