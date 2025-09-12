"Esa es una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo", apunta Netanyahu

Sánchez anuncia nueve medidas para frenar el genocidio en Gaza e Israel tacha al Gobierno de antisemita

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha respondido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con un tweet. En él, acusa al mandatario español de lanzar amenazas genocidas a Israel y le pregunta si no tuvo suficiente con la Inquisición, la expulsión de los judíos de España y el Holocausto nazi. El Gobierno español no retira ni una coma.

"El primer ministro español dijo ayer que España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque ‘España no tiene armas nucleares’. Esa es una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo", ha afirmado Netanyahu en la red social X. "Al parecer, la Inquisición española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato sistemático de judíos en masa durante el Holocausto no le bastan a Sánchez. Increíble", ha añadido.

"Hay causas por las que merece la pena luchar", afirmó Sánchez

Las declaraciones de Netanyahu han llegado después de que Sánchez anunciase un paquete de nueve medidas contra Israel por "el genocidio en Gaza". El Ejecutivo incluye sin tapujos la palabra genocidio en su glosario habitual. “Repita conmigo, señoría, es un genocidio”, ha recalcado el presidente del Gobierno en diferentes ocasiones en el Congreso de los Diputados.

"España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas", recalcó Sánchez.

“Me resulta sorprendente que Netanyahu acuse a Sánchez o a nadie de genocidio", según Bolaños

Un paso más en la crítica postura de España que hoy responde a las duras acusaciones de Netanyahu. “Me resulta muy sorprendente que el señor Netanyahu acuse a Pedro Sánchez o a nadie de genocidio, él, el señor Netanyahu, que todos estamos viendo lo que está haciendo”, responde el ministro de Justicia, José Luis Bolaños.

El Ejecutivo ha calificado de "falsos y calumniosos" los comentarios del primer ministro israelí y ha destacado que el "pueblo español es amigo del pueblo de Israel y del pueblo de Palestina". El Gobierno ha recordado una vez más que condenó inmediatamente el "atroz atentado cometido el 7 de octubre por el grupo terrorista Hamas y que exigió desde el primer día la liberación incondicional de todos los rehenes". Pero, con la misma determinación, reclama "el cese inmediato de la violencia sin fin en Gaza".

El PP acusa a Sánchez de usar la situación en Gaza de forma partidista

Desde el Partido Popular no ven las palabras de Sánchez la amenaza que denuncia Netanyahu. “No creo sinceramente que pudiera definirse como una amenaza en términos de seguridad”, recalcó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Aunque siguen acusando al Gobierno de utilizar la situación en Gaza de forma partidista y lo une con el asesinato del activista proTrump.

“Da exactamente igual si la violencia la sufre un norteamericano o una mujer afgana. Da igual que lo sufran inocentes en Gaza o en Venezuela. El deber de un demócrata es alzar la voz y condenar la violencia siempre aquel que minimiza el asesinato de un hombre por su ideología. Y le digo, el ultra eres tú", concluye el líder de los populares Alberto Núñez Feijóo, reprochando a quienes hacen distinciones con la violencia.