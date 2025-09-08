El jefe del Ejecutivo ha hablado abiertamente de genocidio y de exterminio de un pueblo indefenso

Tiroteo en una parada de autobús en Jerusalén: un joven español de 25 años, entre los muertos en el ataque

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un paso más por la causa palestina. Tras meses de negociaciones con Sumar, el jefe del Ejecutivo ha anunciado una batería de medidas para que su país esté en el “lado correcto de la historia”. Según informa Carlota Núñez, sigue la línea de abanderar en Europa la oposición contra los ataques y las acciones de Israel.

El jefe del Ejecutivo ha hablado abiertamente de genocidio, de exterminio de un pueblo indefenso y de una comunidad internacional que no es capaz de acabar con un conflicto encallados, según Sánchez, entre la indiferencia y la complicidad. Ese paquete de medidas consiste en un decreto que abarca nueve medidas que se pueden resumir en cuatro bloques:

El Gobierno de España suspende la compraventa de armas a Israel.

de a Israel. Se prohíbe el paso de barcos y aviones con material para Ejército de Israel y el paso de personas que participen en el genocidio.

Limitaciones a los asentamientos ilegales como la prohibición de las importaciones de productos que vengan de allí.

Se refuerza la ayuda humanitaria a la Franja aumentando efectivos en la zona y con una que llegará en 2026 a los 150 millones de euros.

“Esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro israelí", según Sánchez

Las medidas se aprobarán en el Consejo de Ministros y supondrán toda una declaración de intenciones. Desde el Palacio de la Moncloa y con un discurso muy medido, Sánchez ha empezado hablando del sufrimiento del pueblo judío. El presidente del Gobierno ha anunciado el primer paquete legal de medidas contra Israel.

“Esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia”, ha señalado el presidente. “España cree que una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad y, otra muy distinta, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes. Esto no es defenderse. No es ni siquiera atacar. Es exterminar a un pueblo que está indefenso”, ha subrayado el alto dirigente.

Feijóo dice que el país debe ser "ecuánime y ponderado"

El anuncio se hace a pocas semanas de que arranque la Asamblea General de la ONU, donde muchos países reconocerán al Estado palestino. Y Sánchez no escatima en los términos de condena en su discurso. “Hay que detener el genocidio en Gaza. Es exterminar a un pueblo que está indefenso. Para frenar la invasión y los crímenes de guerra de uno de los episodios más infames del siglo XXI”, ha señalado Sánchez.

No llega tan lejos en su condena el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien habla de una respuesta equilibrada a las 65.000 muertes en Gaza. “Lo que está haciendo Israel en la población civil de Gaza es inadmisible. Pero tenemos que denunciarlo siendo ecuánimes y siendo ponderados”, ha recalcado en el programa de Ana Rosa.

“Es el presidente más débil de la democracia española", señala Feijóo

Feijóo utiliza el anuncio para cargar contra Sánchez: “Es el presidente más débil de la democracia española. Esto se lo han exigido sus socios y por tanto sale aquí a decir cosas”. En los últimos días, especialmente la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha agitado la bandera del antisemitismo. Una postura que no comparten todos en el partido pero que parece ser unánime dentro de sus filas.

“Con la barbarie y el horror que se está viviendo en Gaza no podemos permanecer indiferentes ante tantísimo sufrimiento”, ha lamentado María Guardiola, presidenta de Extremadura. Los socios del Ejecutivo ven muy positivo el anuncio aunque piden más. Un primer paso que mañana aprobarán en Consejo de Ministros.

Israel tacha al Gobierno de corrupto y antisemita

La reacción de Israel no se ha hecho de esperar. El ministro de Exteriores se ha pronunciado a través de un tuit en el que tacha al Gobierno español de corrupto y antisemita. Y ha anunciado consecuencias inmediatas contra el Ejecutivo español. Netanyahu ha amenazado con tratar de terroristas a todos sus integrantes.

Israel ve la acción de la Global Sumud Flotilla como un desafío a su discurso y ya le tendría preparado un recibimiento. Como informan los medios israelíes, los integrantes de la flotilla serían detenidos y posteriormente trasladados a prisiones para sospechosos de actos terroristas.

Ahora, habrá que ver cómo Israel gestiona las detenciones de personajes con tanta notoriedad -que están participando en la flotilla- como Susan Sarandon o la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Mientras personajes conocidos se lanzan al mar para tratar de romper el bloqueo de ayuda a la Franja y visibilizar la crisis humanitaria, hoy otro ataque ha dejado nueve muertos por inanición. La gente que malvive en la Franja sigue siendo la víctima anónima de la peor y más avergonzarte crisis humanitaria de nuestros días.