VeneciaGaza ha estado muy presente en la Mostra de Venecia con una película que ha conmocionado a todo el festival. 'La Voz de Hind' es el título de la película que cuenta una historia real, la de una niña de cinco años que estuvo en el interior de un coche tiroteado por el Ejército de Israel durante horas. Junto a ella, estuvieron los cadáveres de sus tíos y cuatro primos, según informa Marina García y Dani Berbel.

Era una de las cintas más esperadas de la Mostra, y no ha decepcionado. Esta tarde se estrenaba en el circuito oficial tras recibir la ovación de los medios. La obra no ha parado de recibir ovaciones desde las primeras proyecciones de esta mañana y ha dejado en shock a Venecia.

Una historia contada desde los audios originales de la pequeña

La directora punecina, Ben Hania, decidió contar esta historia a través de la desesperación de los operadores de la Media Luna Roja que intentan a toda costa enviar un equipo de rescate para salvarla. La presentación ha permitido a los actores, que reconocen en esta historia, el genocidio que se está produciendo en Gaza.

En la película se escuchan los gritos de una niña de seis años hablando por teléfono con un operador de emergencias. Le dice que está muy asustada y pide que vengan a recogerla. Está en un coche con seis familiares suyos que han sido víctimas mortales de un ataque de Israel.

La Media Luna Roja coordina la ruta con las fuerzas israelís y manda a una ambulancia. Pero los tanques israelís dispararon matándolos a todos. “En nuestra última comunicación con el equipo, dijeron que las fuerzas de ocupación les apuntaron con un rayo láser. Escuchamos disparos y luego una explosión, y se perdió la comunicación”, señala el portavoz.

“Esta película no es una opinión ni una fantasía. Está anclada en la verdad", sentencia Saja Kilani

Esto ocurrió hace un año y medio y hoy se ha presentado una película que denuncia esta historia. “Esta película no es una opinión ni una fantasía. Está anclada en la verdad. La historia de Hind lleva el peso de todo un pueblo”, apunta Saja Kilani, actriz en ‘La voz de Hind Rajab’.

La película, de la directora tunecina Kaouther Ben Hania, compite por el León de Oro en una obra que mezcla ficción y realidad para contar la historia de cómo fue imposible salvar a la niña. La menor fue la única superviviente del primer ataque contra el coche en el que viajaban con sus tíos y primos. La cinta ha cumplido con las expectativas pero muchos lamentan la instrumentalización de la historia de la pequeña.

Los actores se han vestido de negro en el festival

"Es un elemento que siempre se debate porque cuando amplificas la voz de los palestinos siempre te acusan de estar utilizándolos, pero no es más que otra forma de silenciarnos", indica Ben Hania, la directora. La obra se ha presentado hoy en el festival de Venecia con sus actores vestidos de negro en señal de luto y una foto de la pequeña en la mano.

Tanto los actores como la directora se han mostrado emocionados por la proyección de la obra que finaliza con unas imágenes de la playa de Gaza, esa en la que Donald Trump quiere convertir en un lugar de vacaciones.