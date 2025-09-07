Qatar, Egipto y Estados Unidos están preparando una nueva propuesta que presentarán esta semana

Ni las protestas ni las presiones frenan lo que está ocurriendo en Gaza. El Ejército israelí está dispuesto a ocupar toda la ciudad, cueste las vidas que cueste. De momento, ya son más de 64.000 en la Franja. Solo esta noche, los bombardeos contra tiendas de campaña, casas y una escuela que albergaba a desplazados se han saldado con 17 personas muertas. Y, además de las bombas, la hambruna también se ceba con la población civil. En las últimas horas, han fallecido por esta causa cinco personas, tres de ellos, menores. La indignación sigue creciendo entre la comunidad internacional y Qatar, Egipto y Estados Unidos están preparando una nueva propuesta que presentarán esta semana en la que se incluiría la liberación de los rehenes y el fin del conflicto, tal y como informa en el vídeo Laura de Chiclana, Aurelio Megía, Edurne Arbeloa y Silvia López.

En la Franja de Gaza los muertos diarios se cuentan por decenas y este domingo ya son alrededor de una veintena. Todos han muerto en varios bombardeos sobre la ciudad de Gaza, que es el objetivo de la ofensiva militar israelí.

“Ayer enterré a mi vecino junto con otros tres muertos. Ya no queda espacio donde enterrarlos. Hemos sido reducidos a meros números, solo números”, lamenta Mounir Abu Ghaly, desplazado gazatí.

Una escuela convertida en refugio, bombardeada

Entre los objetivos de las últimas horas, una escuela convertida en refugio para desplazados en la ciudad de Gaza, donde ocho personas han muerto, entre ellas dos niños, además de dejar a otros gravemente heridos. “Estamos siendo desplazados de un lugar a otro por seguridad, pero ¿dónde está la seguridad? Estamos vivos de milagro”, dice Khadija Adwan, madre de algunos de los niños heridos.

El sábado, una lluvia de panfletos cayó sobre la zona para informar a cerca de un millón de personas que deben ir hacia el campamento de Al-Mawasi, en el sur de la Franja, porque el Ejército israelí va a arrasar la zona de ciudad de Gaza para después ocuparla y prueba de ello son los bombardeos que tanto el sábado como el viernes realizaron contra los dos edificios más altos de ciudad, de los que ya no queda nada.

Cinco muertos por hambre en las últimas 24 horas

Mientras tanto, la muerte no solo llega a los gazatíes a través de las bombas israelíes, también lo hace de otra forma mucho más cruel. Según fuentes controladas por Hamas, cinco palestinos, incluidos tres niños, han muerto de hambre en Gaza en las últimas 24 horas.

Sumar anuncia medidas

Ante esta sucesión de imágenes insoportables, en España continúan las protestas y desde el Gobierno anuncian medidas. Concretamente, Sumar ha anunciado que el martes propondrá en el Consejo de Ministros avanzar en las sanciones a Israel.

El socio de Gobierno plantea una proposición de ley que rompa todo tipo de relaciones con el país, declarar persona non grata a su presidente Benjamín Netanyahu y otros ministros y también establecer sanciones y un embargo que se aplique más allá de la industria militar, tal y como ha informado la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Protestas en Madrid

En cuanto a las protestas, este domingo, en el centro de la capital, han rendido homenaje a los miles de estudiantes asesinados en Gaza que no podrán empezar el curso escolar en la Franja.

El encierro de cientos de docentes en el Círculo de Bellas Artes en Madrid ha dado un paso más. Bajo el lema ‘Pasamos lista’, docentes, activistas y ciudadanos leen los nombres de los más de 18.000 niños asesinados, según el Ministerio de Educación de Gaza en el conflicto. Una forma simbólica de pasar lista a los ausentes. Se trata de un acto cargado de memoria, pero también de denuncia que busca extenderse a otras ciudades.

Mientras, los profesores han reclamado al Gobierno que apruebe un embargo total de armas a Israel en el próximo Consejo de Ministros y la ruptura inmediata de las relaciones comerciales.