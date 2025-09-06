Los bomberos forestales en León no reclaman un aumento de sueldo, pero sí que se les categorice como tal y no como peones

Los mega incendios en España y Portugal son "40 veces más probables por el cambio climático", según un estudio

Más de 2.500 personas han participado este sábado en León capital en la marcha pacífica convocada por la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl) con la que exigen unas condiciones de trabajo "dignas" y ceses de los responsables de la Junta tras la gestión llevada a cabo durante la oleada de fuegos. Informa en el vídeo Pablo Requejo.

En concreto, los efectivos solicitan que el operativo de prevención y extinción de incendios forestales sea "profesional, 100% público y estable", además de reclamar que se les reconozca la categoría de bombero forestal.

Diferentes pancartas entre los asistentes han aludido al Gobierno autonómico, entre ellas "Castilla y León quemada por la Junta", "Bomberos forestales públicos y estables ¡ya!", "Quiñones, el despilfarro eres tú", "Tres fallecidos en León, ¡esto no puede volver a pasar!" o "Mañueco ¡dimisión ya!", entre otras. Además, se ha escuchado gritos como "Mañueco, cabrón, trabaja de peón" o "Más bomberos; menos consejeros".

La marcha se ha iniciado a las 13.00 horas en la Plaza de Regla de León, frente a la Catedral, donde se han reunido bomberos forestales y diferentes representantes políticos y sindicales, así como de otras organizaciones y entidades y ciudadanos que han mostrado su apoyo a los trabajadores.

Durante el recorrido hasta la delegación territorial de la Junta en León, los bomberos han escenificado varias actuaciones en protesta y numerosos leoneses que se encontraban por las calles del centro de la ciudad han ovacionado y aplaudido a los efectivos del Operativo de Extinción de Incendios en apoyo a su esfuerzo y a la labor realizada en las últimas semanas.

Uno de los trabajadores en brigada helitransportada, Víctor Moro López, ha expresado que el principal objetivo de la manifestación es reclamar que el dispositivo sea 100% público, estable durante todo el año y que se reconozca a los efectivos "de una vez por todas" como bomberos forestales. "Es lo que somos", ha enfatizado, puntualizando que actualmente siguen trabajando como peones forestales.

Categoría de bombero forestal

"Venimos a exigirles que ya de una vez por todas nos pongan la categoría de bomberos forestal con todo lo que conlleva" como jubilaciones anticipadas por todas las sustancias cancerígenas que inhalan en la extinción de incendios o todo el esfuerzo físico que requiere. Además, ha destacado que no se reclama un aumento de sueldo, sino que las condiciones de trabajo sean "dignas".

Asimismo, ha explicado que el trabajo que realizan no consiste únicamente en las labores de extinción que se llevan a cabo en la campaña de incendios, sino que resulta importante también el resto del año, en la campaña de invierno, donde se efectúan las labores de prevención.

"La prevención a día de hoy ya ha quedado demostrado, sobre todo en los pueblos, que es muy importante, muy importante", ha argumentado, añadiendo que conlleva labores de limpieza o adecuaci�ón de los montes al cambio climático. En este contexto, ha asegurado que en medio de dicho cambio climático se viven unos incendios "bastante voraces" que se podrían reducir con una prevención "en condiciones".