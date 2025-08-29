Mañueco asegura que se respondió "desde el minuto uno" a los fuegos y ante un "cóctel perverso" de condiciones

Los reyes, "sobrecogidos" al ver la "dimensión de la tragedia" de los incendios en Las Médulas: "Hay mucho que hacer"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este viernes un "buen operativo" de extinción de incendios forestales, el mayor que ha tenido nunca la comunidad, que se ha mejorado y reforzado en los últimos años. Además, ha pedido no hacer política con el tema de los fuegos, según informa Carla Infiesta.

Fernández Mañueco, durante su comparecencia en el Pleno extraordinario en las Cortes de Castilla y León para dar explicaciones sobre la gestión en la extinción de los incendios que se han producido este verano, ha puesto en valor el trabajo "de cuantos, desafiando el riesgo, el humo y las llamas, han participado en esa defensa de personas y poblaciones, a la par que en la extinción de incendios".

"Un operativo que es capaz de apagar casi 350 incendios en tres semanas, muchos de ellos simultáneos y de alto índice de gravedad, merece todo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento", ha afirmado Fernández Mañueco, quien ha añadido que es un operativo que "está activo las 24 horas del día, los 365 días del año, del 1 de enero al 31 de diciembre".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que el dispositivo está integrado por 4.720 profesionales forestales, más del 70 por ciento de ellos personal público, y cuenta con 33 medios aéreos ubicados en Castilla y León, 210 cuadrillas helitransportadas, 391 autobombas y vehículos pick-up, 32 retenes de maquinaria y buldócer cortafuegos y 363 puestos y cámaras de vigilancia.

Todo ello supone más medios y recursos que en 2022 -cuando se produjeron los incendios de la Sierra de la Culebra, en Zamora- porque, ha explicado, se ha trabajado durante los últimos años "en la mejora y el perfeccionamiento del operativo".

Alfonso Fernández Mañueco ha vaticinado que en años venideros habrá que enfrentarse "a más situaciones extraordinarias" y por ello "la respuesta tendrá que ser extraordinaria y tendrá que ser una respuesta conjunta, de todas las administraciones".

El mandatario ha asegurado que la Junta respondió "desde el minuto uno" a los incendios y se enfrentó a un "cóctel perverso" de condiciones meteorológicas y circunstancias que complicaron las tareas de extinción.

Además, ha reclamado abordar la prevención y extinción de incendios como "una cuestión de Estado" y sacarlo de la "confrontación política y la lucha partidista" porque el fuego precisa la implicación de todos y no entiende "de fronteras territoriales ni de diferencias políticas".

Vox ve en el Gobierno de Mañueco la "orquesta del Titanic"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, ha comparado la gestión de la Junta en la crisis provocada por los incendios con la "orquesta del Titanic" y ha instado al presidente del Ejecutivo autonómico a "arreglar lo que ha provocado".

Durante su intervención, el procurador ha reiterado sus críticas contra la "farsa del bipartidismo que ha Gobernado los últimos 40 años en España". "PP y PSOE han desarrollado un sistema que se ocupa de sus propios intereses, no de los intereses de la nación. Un sistema que lo han construido para mantenerse en sus puestos, en sus sillones, en su propaganda. Y no en las necesidades de los españoles. �¿Y qué es lo que pasa cuando desaparece el Estado? Lo hemos visto. Que aparece el pueblo. El pueblo salva al pueblo", ha argumentado.

El procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha solicitado al presidente de la Junta que convoque elecciones para abordar con "presupuesto y acuerdo político" la recuperación de las zonas afectadas.

"Esta comunidad necesita presupuesto para afrontar este riesgo. Y acuerdo político. Y usted no tiene ni presupuesto ni acuerdo político. Y lo que tiene que hacer es convocar elecciones para que haya un presupuesto a la mayor brevedad posible que pueda afrontar las desgracias que hay en esta Comunidad debido a su incompetencia. Usted tiene un Gobierno de incompetentes y un partido de sinvergüenzas", ha señalado durante su intervención en el Pleno Extraordinario que se está celebrando sobre la gestión de la Junta en los incendios.

Por otra parte, el secretario general de Unidas Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha pedido la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al considerarle responsable de la "catástrofe" provocada por la oleada de incendios que asola la región desde principios de agosto, responsabilidad que ha extendido a quien le vote en las elecciones de marzo.

"No me da miedo el ruido del poder, me da miedo el silencio del pueblo y espero que Castilla y León con esta gestión reaccione", ha concluido Fernández su intervención en el Pleno Extraordinario que se ha celebrado esta mañana en las Cortes y en la que ha subido al atril con una camiseta con la imagen de Mañueco y la palabra 'Dimisión'.