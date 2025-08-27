Los Reyes Felipe y Letizia se han saltado el protocolo para acercarse a saludar a los vecinos, estrechando manos y repartiendo sonrisas

Algunos agricultores recibirán 100 euros por vaca afectada por los incendios, algo que consideran ridículo

Compartir







Volcados en la complicada situación que atraviesa buena parte de nuestro país a causa de los incendios que han arrasado en las últimas semanas cientos de miles de hectáreas -especialmente en Castilla León, Galicia y Extremadura-, los Reyes Felipe y Letizia han puesto fin a sus vacaciones de verano para visitar las zonas más afectadas por los fuegos, conocer de primera mano la complicada situación a la que se enfrentan los vecinos damnificados, y agradecer a los equipos de extinción su trabajo incansable para acabar con los focos activos y proteger a la población.

Después de que el Monarca interrumpiese sus días de descanso en Grecia con su mujer y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, para desplazarse el pasado 17 de agosto al cuartel de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Torrejón de Ardoz para seguir de cerca la evolución de los fuegos y transmitir su apoyo a los que trabajan en las labores de extinción, sus Majestades han comenzado este miércoles su periplo por los lugares más golpeados por los incendios.

PUEDE INTERESARTE Las medidas antiincendios propuesta por Feijóo ya están vigentes en el sistema penal español

Visita al centro de mando avanzado

Su primera parada, en la que es su reaparición conjunta tras sus vacaciones privadas, la provincia de Zamora, y más concretamente el Lago de Sanabria y el espacio natural protegido de las Sierras Segundera y Porto, que han quedado completamente arrasadas por las llamas.

Allí se han dirigido al centro de mando avanzado del incendio, donde se les ha visto charlar atentamente con los efectivos de los Bomberos, la UME y Protección Civil que han trabajado sin descanso para acabar con los incendios, agradeciéndoles su compromiso y su esfuerzo para poner fin a esta catástrofe natural y proteger a la población.

Una visita que ha continuado en Sanabria, donde han recibido el cariño de decenas de personas que les han aplaudido a su llegada. Cercanos y haciendo gala de la naturalidad que les ha servido para ganarse el cariño del pueblo, Don Felipe y Doña Letizia se han saltado el protocolo para acercarse a saludar a los vecinos, estrechando manos y repartiendo sonrisas mientras escuchaban las necesidades más urgentes a las que se enfrentan después del terrible incendio que ha arrasado con miles de hectáreas en su localidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Dejando claro que en esta ocasión su estilismo no tenía que convertirse en el protagonista, teniendo en cuenta la delicada situación que está viviendo nuestro país a causa de los fuegos, la Reina ha vestido con un conjunto cómodo e informal, compuesto por un pantalón tipo estrecho en color caqui, y una sencilla camisa blanca remangada metida de un modo casual por dentro del pantalón.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Esta tarde sus Majestades visitarán el monumento natural y Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas, en León, antes de continuar su visita por las zonas más afectadas por las llamas en Galicia este jueves -en concreto se desplazarán a varias localidades de la provincia de Ourense, y al Centro de Coordinación del Distrito Forestal de Verín- y en Extremadura el viernes.