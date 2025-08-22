Manifestaciones en Galicia y Castilla y León contra la gestión autonómica de los incendios

Duras críticas a los presidentes populares de Galicia, Salvador Rueda, y Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por su gestión de los incendios

La pugna política también se traduce en protestas en la calle contra la gestión de los incendios. El foco se pone en las decisiones que han tomado los gobiernos autonómicos de Galicia y de Castilla y León que han provocado que las llamas hayan afectado a más de 300.000 hectáreas las últimas semanas.

En Galicia, una treintena de localidades se han manifestado en contra de las políticas forestales de la Xunta presidido por Salvador Rueda. Denuncian que años tras año se toman las mismas medidas y los problema se repiten. Todos reclaman que realmente se invierta en limpiar los ríos y los montes. También exigen más contrataciones de personal para prevenir los incendios en invierno.

Protestas contra Mañueco y Suárez-Quiñones

En Castilla y León, los vecinos de Ponferrada, muy afectados por los incendios de El Bierzo, se han concentrado ante el ayuntamiento reclamando la dimisión del presidente regional . Piden la dimisión de Alfonso Fernández Mañueco y de su Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a los que señalan como responsables no hacen nada por la falta de medidas y políticas para apagar los fuegos.

También ha habido concentración en la capital castellano leonesa, Valladolid. En este caso denuncian la falta de estabilización de las plantillas y sobre todo, la negación de emergencia climática.