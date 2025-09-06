Cuatro nuevos incendios en León agravan la situación en Castilla y León

La ola de incendios forestales que afecta a Castilla y León suma este sábado cuatro nuevos focos en la provincia de León

En Salamanca y Zamora se mantienen bajo control otros fuegos declarados en los últimos días

En León, las llamas se han originado en las localidades de Acebedo, Torre de Babia, Toral de Fondo y Garaño, en distintos puntos de la provincia. En total, casi una quincena de medios trabajan en la extinción. El primero se declaró en Acebedo, en la comarca de Riaño, a las 14:50 horas. Apenas diez minutos más tarde se registró otro en Garaño, y a las 15:20 horas comenzó el fuego en Torre de Babia, en Villablino. El último en declararse fue el de Toral de Fondo, en la comarca de La Bañeza, a las 16:09 horas. Todos ellos permanecen activos mientras se investigan las causas.

A estos se suman los incendios que continúan activos desde la oleada de agosto en Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro.

Salamanca y Zamora, también afectadas

En la provincia de Salamanca, la Junta ha rebajado a Índice de Gravedad Potencial 0 el fuego declarado en Garcibuey el viernes a las 12:59 horas. En la zona llegaron a intervenir cerca de una veintena de medios, entre ellos tres brigadas helitransportadas y cuatro medios aéreos.

Por su parte, el incendio declarado también el viernes en el municipio zamorano de Castromil alcanzó el nivel IGR 2, aunque evoluciona de manera “favorable”. Según la Junta, ya no presenta llamas y se encuentra “casi completamente perimetrado”. En las labores trabajan medio centenar de efectivos, con un despliegue que incluye siete brigadas, cinco bulldózer y 14 medios aéreos.