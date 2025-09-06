Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, ha cargado contra el líder del PP por su plante

"No se puede tener un pie en el banquillo de los acusados y el otro en una institución esencial para la democracia", ha criticado Miguel Tellado

Máxima tensión en la apertura del curso judicial, con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado interviniendo ante los jueces del Tribunal Supremo, que previsiblemente le van a juzgar, y con el rey Felipe VI presidiendo un acto que boicoteó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ahora, socialistas y populares se culpan mutuamente de la sesión.

“Soy plenamente consciente de las singularidades procesales, de las singulares circunstancias que mi intervención tiene en este momento, en este acto”, dijo García Ortiz en el arranque del nuevo año judicial.

Patxi López carga contra Alberto Núñez Feijóo

Este sábado, Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, ha cargado contra el líder del PP por su plante: “Lo que demostró Feijóo es que tiene una enorme falta de institucionalidad y una enorme falta de saber estar, porque después de criticar uno tiene que estar allí donde se respeta a las instituciones. No necesitamos hooligans en la política, y el señor Feijóo está siendo un hooligan como lo está demostrando”.

No ha mencionado las palabras que tuvo la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, en ese mismo acto sobre el último ataque de Pedro Sánchez a los jueces.

“Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia provenientes de poderes públicos”, dijo Perelló el viernes.

Miguel Tellado responde: el curso judicial “lo inaugura Begoña Gómez”

Para el PP, lo ocurrido el viernes es un golpe a la imagen de la democracia española. “No se puede tener un pie en el banquillo de los acusados y el otro en una institución esencial para la democracia de nuestro país”, ha criticado Miguel Tellado, portavoz del PP

Tellado cree que el verdadero arranque del curso judicial para el PSOE llega esta semana, “lo inaugura Begoña Gómez el próximo miércoles, cuando la veamos sentada en los juzgados de Plaza de Castilla, rindiendo cuentas por sus delitos”.