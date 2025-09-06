Donald Trump ha ordenado derribar los aviones de combate venezolanos que vuelvan a sobrevolar buques de guerra de EEUU en el Mar Caribe

Tren de Aragua: así es el cártel al que pertenecía la lancha atacada por Estados Unidos, según Donald Trump

Aumenta la tensión entre Venezuela y EEUU, cuyo departamento de Defensa ha pasado a llamarse de la Guerra. Prueba de esta tensión es que el viernes Estados Unidos anunció el envío de diez aviones militares a Puerto Rico que se suman al despliegue militar que Washington ha ido intensificando en el Mar Caribe en estas últimas semanas.

Donald Trump ha dado la orden de derribar los aviones de combate venezolanos que vuelvan a sobrevolar, como hicieron el viernes, algunos de los buques de guerra estadounidenses que operan en el Mar Caribe.

“General, si vuelven a hacerlo, si vuelan en una posición peligrosa, usted y sus capitanes pueden tomar la decisión oportuna”, dijo, porque en los últimos días la tensión bélica entre Estados Unidos y Venezuela se ha disparado dramáticamente.

Una decena de F-35

Hace unas horas, Estados Unidos ha desplegado una decena de cazabombarderos F-35 en Puerto Rico, y la flota que Estados Unidos mantiene frente a la costa venezolana para luchar contra el narcotráfico ya entró en acción el pasado martes, volando por los aires con un misil, una lancha rápida con 11 personas a bordo, sospechosa de transportar droga.

“Solo puedo decir que miles de millones de dólares en drogas están llegando a nuestro país desde Venezuela”, trasladó Trump, que está decidido a mantener su cruzada contra el narcotráfico procedente de Venezuela y acusa a Nicolás Maduro, sin aportar pruebas, pero ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares por su captura, de liderar uno de los grandes cárteles de la droga que operan en la zona.

La respuesta de Nicolás Maduro

El mandatario venezolano lo niega: “No es verdad. Y yo le digo al pueblo de los Estados Unidos: no era verdad que había armas de destrucción masiva en Irak. No es verdad lo que están diciendo de Venezuela. No es verdad”.

Desde Caracas acusan a Donald Trump de intentar derrocar al régimen chavista con la excusa de luchar contra el narcotráfico e instan al Gobierno de los Estados Unidos a “abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela”.

La reacción de Nicolás Maduro ante la presión militar estadounidense ha sido llamar a las armas a todo el país para defender a la patria. Y para ello, según fuentes gubernamentales, ha movilizado a más de 8 millones de milicianos voluntarios.

Sin embargo, detrás de las bambalinas, la tensión no parece tanta. El Gobierno venezolano sigue colaborando en las deportaciones de sus ciudadanos desde Estados Unidos. Y tan solo hace unas semanas, la petrolera estadounidense Chevron renovó su licencia para explotar los yacimientos petroleros de Venezuela.