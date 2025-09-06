La Policía Nacional se encuentra investigando la muerte violenta de una mujer en el municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa

El hijo, investigado por matar a su madre, sigue hospitalizado en estado muy grave

La Policía Nacional se encuentra investigando la muerte violenta de una mujer en el municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa tras precipitarse su hijo por una ventana.

El suceso se produjo sobre las 18.30 horas de este viernes en un edificio de la calle Duque de Rivas.

Hasta el punto se desplazaron la Policía Nacional y Local, así como los profesionales sanitarios que atendieron al varón y fue trasladado en ambulancia a un centro sanitario.

El joven sigue en estado muy grave

El joven de 22 años investigado como presunto autor de la muerte violenta de su madre, una mujer de 61 años, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) sigue hospitalizado en estado muy grave.

El joven se precipitó desde el balcón del domicilio familiar, situado en la tercera planta de un edificio de la céntrica calle Duque de Rivas, donde ocurrieron los hechos.

Presenta un cuadro clínico de politraumatismos, fracturas diversas y shock hemorrágico, según han informado fuentes del Complejo Hospitalario de Pontevedra.