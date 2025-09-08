El Ejército de Israel ha anunciado el despliegue de soldados en la zona de ataque

El hambre y las bombas del Ejército israelí siguen quitando vidas en Gaza: "Ya no queda espacio donde enterrarlos"

JerusalénUn tiroteo en Jerusalén ha dejado más de 10 personas heridas y seis muertos, entre ellas, un español de 25 años. Según informa Laura de Chiclana y Cristina Herráez, el joven -que se acababa de casar- murió en el lugar junto a otros dos de 30 años. Los hechos ocurrieron pasadas las 10:00 horas de la mañana en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha advertido que detendrán a “todos los que hayan ayudado” y que se tomarán “medidas aún más severas”.

Los terroristas han llegado a la parada de autobús, se han bajado del vehículo y han comenzado a abrir fuego contra la gente y contra un autobús. Después, los atacantes han sido abatidos. Los tiroteos han llegado a Jerusalén tras un fin de semana de intensos bombardeos en Gaza.

Yakoob Pinto, un joven español de 25 años y víctima del tiroteo

La gente ha huido despavorida tras escuchar los primeros disparos en una parada de autobús Jerusalén. Se han escuchado gritos desesperados mientras varias personas caían al suelo. Todo ha sido grabado con la cámara que había en el salpicadero de un coche. Los cuerpos de las víctimas han sido retirados en camillas. Entre ellos se encuentra el de Yakoob Pinto, un hombre español de 25 años, originario de Melilla, que se acababa de casar.

Durante el tiroteo, numerosas personas han intentado huir del lugar. Una pasajera de un autobús ha cogido su móvil y ha grabado el tiroteo, aunque también ha sido captado por las cámaras de seguridad y por otros conductores.

"Comenzaron a disparar contra los civiles que esperaban el autobús", explica un voluntario

Una mujer de 50 años ha muerto en el hospital tras ser trasladada en estado crítico y otra persona ha fallecido en otro centro hospitalario. Al menos 13 personas más han sido trasladadas a hospitales: siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.

Varios vehículos quedaron atrapados en una ratonera en el concurrido cruce de Ramot, en la ciudad de Jerusalén y muy cerca de la universidad hebrea. “Hoy temprano, dos terroristas comenzaron a disparar contra los civiles que esperaban el autobús y contra otras personas que estaban dentro”, ha relatado Sonny Chehebar, voluntario del servicio de ambulancias ‘United Hatzalah’.

Israel afirma que el ataque ha sido perpetrado por dos palestinos

Las autoridades israelíes han asegurado que se trata de un ataque terrorista perpetrados, según ellos, por dos palestinos procedentes de Cisjordania. Ambos estaban armados con un fusil y han sido abatidos por un soldado y varios civiles armados. "La guerra continúa también en Jerusalén, ha asegurado el primer ministro Benjamín Netanyahu.

El primer ministro israelí no ha testificado en su juicio por corrupción al ir a visitar el lugar del atentado, situado a menos de 80 kilómetros de Gaza, donde su Gobierno intensifica la ofensiva. El Ejército de Israel ha anunciado el despliegue de soldados en la zona de ataque y en las afueras de la capital Cisjordania, Ramala, para “combatir el terrorismo”.