La flotilla Sumud afirma que no siente temor a las amenazas del Gobierno de Benjamín Netanyahu

La Global Sumud Flotilla zarpa hacia la Franja de Gaza con 300 voluntarios, entre ellos, Greta Thunberg

La Global Sumud Flotilla con destino Gaza reanuda su viaje tras dar la vuelta durante su trayecto con destino Gaza. Ayer partía desde el puerto de Barcelona con el fin de abrir un corredor humanitario en el enclave palestino, pero no ha podido proseguir su camino a causa del mal tiempo. Según informa Lorelei Esteban y Lucía Sánchez, no llegaron al puerto de Barcelona porque tuvieron que hacer una parada técnica. Ahora, se le unirán más embarcaciones desde Sicilia y Túnez para ir agrupados a la Franja.

La flotilla retoma la marcha tras permanecer varada varias horas en el puerto de Barcelona. Una veintena de barcos cargados de ayuda humanitaria se dirigen nuevamente a Gaza para tratar de romper el bloqueo que Israel impone a la franja. Anoche, el mal tiempo les obligó a cambiar su rumbo.

Entre los voluntarios de la flotilla se encuentran Ada Colau y Greta Thunberg

La flotilla Sumud afirma que no sienten temor a las amenazas del Gobierno de Benjamín Netanyahu, a quien califica de terroristas. Ellos recalcan que van a continuar con esta misión que ellos califican de pacífica. Son 40 embarcaciones de esta flotilla con 400 voluntarios, entre ellos, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la activista Greta Thunberg.

El mal tiempo ha obligado a la flotilla a regresar a puerto, pero este imprevisto no ha restado motivación ni compromiso a las cerca de 400 personas embarcadas. "Hemos tenido que parar por un imprevisto, pero la misión sigue. Estamos convencidas y decididas de que vamos a llegar a las costas de Gaza", explica Jaldía Abubarkra, portavoz de Global Sumud Flotilla.

La flotilla tiene el objetivo ser la mayor misión de solidaridad sobre Gaza

La flotilla zarpó ayer desde Barcelona, cargada de ayuda humanitaria, con el objetivo de romper el bloqueo que Israel ha impuesto a la Franja de Gaza y convertirse en la mayor misión de solidaridad con los palestinos de la Franja. Decenas de personas voluntarios, pero también activistas y personalidades reconocidas de hasta 44 países diferentes, han mostrado su apoyo a la flotilla.

Son muchos los que desde tierra exigen al Gobierno israelí que permita la llegada de esta ayuda a Gaza. “Rechazamos desde cualquier punto de vista cualquier intento de bloqueo de la flotilla o de posible detención a la llegada de los activistas en Gaza y exigimos al gobierno de Benjamín de Netanyahu que permita la llegada a las costas de Gaza de la flotilla humanitaria”, subraya Ernest Urtasun, ministro de Cultura. "Una misión humanitaria, pero también un grito de atención y de presión sobre los Estados europeos para que endurezcan su relación con Israel. Solo queda que esa esperanza llegue a su destino final, donde más lo necesitan", añade.

Israel amenaza con tratar de terroristas a todos los integrantes

La reacción de Israel no se ha hecho de esperar y amenaza con tratar de terroristas a todos sus integrantes. Israel ve la acción de la flotilla como un desafío a su discurso y ya le tendría preparado un recibimiento. Como informan los medios israelíes, los integrantes de la flotilla serían detenidos y posteriormente trasladados a prisiones para sospechosos de actos terroristas. "No permitiremos que los que apoyan al terrorismo tengan comunidad, tengan comodidades", así lo ha asegurado el ministro de Seguridad Nacional.

Ahora, habrá que ver cómo Israel gestiona las detenciones de personajes con tanta notoriedad que están participando en la flotilla como Susan Sarandon. Mientras que personajes conocidos se lanzan al mar para tratar de romper el bloqueo de ayuda a la Franja y visibilizar la crisis humanitaria, hoy se han registrado otros nueve muertos por inanición. La gente real, la que malvive en Gaza, sigue siendo la víctima anónima de la peor crisis humanitaria de nuestros días.