GazaLas bombas israelíes siguen devastando Gaza. El ejército del primer ministro, Benjamín Netanyahu, presiona a los habitantes de ciudad de Gaza para que se vayan, para que huyan de sus casas. Solo en las últimas horas han muerto 25 personas. Mientras la polémica se cierne sobre la Vuelta a España, niños y adultos intentan huir del horror de los ataques.

Obligados a desplazarse, muchos siguen abandonando ciudad de Gaza tras las órdenes de evacuación del Ejército israelí. En su ofensiva contra Hamás, órdenes que también afectan a un hospital. Se pide a la población que se dirige hacia el sur, hacia zonas que ya están saturadas.

“Atacaron torres residenciales y temimos por los niños", confiesa una gazatí

Un niño ensangrentado tras un bombardeo israelí en la Franja de Gaza, asustado, es desalojado entre la humareda. Otra niña sale aterrorizada en una huida hacia ningún lugar seguro, como tantos otros. Cadáveres de bebés en una morgue, ataques que no cesan, tampoco las lágrimas desgarradoras sobre los cuerpos de las víctimas. La pesadilla cotidiana de los palestinos en la Franja.

Aquí buscan entre los escombros de un edificio residencial tras otro de los últimos ataques israelíes contra la ciudad. “Nos dieron media hora para evacuar. Luego el edificio explotó”, destaca un hombre. “Atacaron torres residenciales y temimos por los niños. Por eso nos marchamos”, admite una mujer. Atrapados en una Franja arrasada donde no hay lugar seguro ni resquicio para la esperanza.

Israel destruye el edificio más alto del enclave

El Ejército israelí destruyó la Torre Ghafri, el edificio más alto del enclave con un total de 18 plantas y 60 apartamentos. Los gazatíes creen que es parte de la campaña israelí que busca forzar al millón de personas de la ciudad de Gaza a desplazarse al sur. Desde que Israel anunciara sus planes de invadir y ocupar la ciudad de Gaza, los bombardeos se han incrementado en la ciudad.

Las autoridades de Gaza denuncian que los pacientes y los heridos por la ofensiva israelí están "atrapados en un triángulo de terror" formado por "hambre, bombardeos y falta de tratamiento médico". "La actual situación de medicinas esenciales y bienes médicos ha superado los niveles de crisis y llega a niveles catastróficos", asegura el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

Denuncian la muerte del periodista Muhamed al Kuwaifi en un ataque

Denuncian la muerte del periodista Muhamed al Kuwaifi a causa de los ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra el enclave palestino. La cifra de periodistas muertos desde la puesta en marcha de la operación militar asciende ya a 251. Al Kuwafi se encontraba en una vivienda del barrio de Al Nasr, en el oeste de la ciudad de Gaza.

El periodista había perdido a su mujer y a sus hijos en un ataque anterior contra su vivienda. Junto a él se encontraba el fotoperiodista Ayman Nahiye, también fallecido. Se insta a la comunidad internacional a "condenar, contener y perseguir este tipo de delitos ante los tribunales internacionales, con el objetivo de que los responsables sean llevados ante la Justicia".