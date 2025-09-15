El COI vetó a Rusia cuatro días después de que las tropas rusas invadieran ucrania por el Donbas

¿Por qué Rusia sí e Israel no? Parece una pregunta sencilla pero nos hemos preguntado de quién depende que se excluya o no a ciertos países de unos juegos o de la Champions League, como sí ocurrió con Rusia casi en el acto. Con el boicot a la Vuelta a España, algunos se cuestionan las decisiones que se toman con determinados países, según informa Sergio García García.

Cuatro días después de que las tropas rusas invadieran ucrania por el Donbas, el Comité Olímpico Internacional dio el primer paso para vetó a Rusia de las competiciones deportivas. Pero ya han pasado dos años desde que Israel comenzó su ofensiva sobre la Franja. Y en este caso, el deporte guarda silencio. Y aquí traemos la respuesta.

¿Qué hace falta para que se excluya a Israel?

“El 7 de octubre es fundamental para entender las respuestas. De hecho, la mayor parte de las naciones occidentales, casi sin que Israel lo pidiese, salieron a enarbolar el derecho de Israel a defenderse”, explica experto Francisco Girao, director de Defensa ATREVIA. Ambos países, tanto Rusia como Israel han invadido un país a la fuerza con muerte de población civil, pero Israel justifica sus ataques a Gaza como respuesta al atentado del 7 de octubre.

“Es que es verdad que son dos conflictos distintos. Por ejemplo, uno de los dos contendientes, en el caso de Gaza, Hamás es una organización terrorista así reconocida no solo por Estados Unidos, sino también por la Unión Europea y muchos países que integran las Naciones Unidas”, sostiene el experto. En los Juegos Olímpicos de París, los deportistas rusos jugaron sin símbolos, colores, ni banderas. La UEFA siguió los mismos pasos, no participaron en la Eurocopa y desde el 2022. Tampoco lo hacen en Eurovisión, pero ni una palabra de momento sobre Israel.

La Vuelta, segunda en Eurovisión el año pasado, y ninguna idea de excluirles de las competiciones. Para hacerlo tendrían que incumplir la carta olímpica, en cuyos principios se establece el respeto a los derechos humanos, el mantenimiento de la dignidad humana o la neutralidad política. Principios que para el Comité Olímpico Internacional siguen siendo respetados por Israel.