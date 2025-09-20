Israel intensifica su ofensiva sobre Gaza mientras medio millón de civiles siguen atrapados

Israel continúa con su ofensiva sobre la ciudad Gaza mientras medio millón de personas siguen atrapadas intentando sobrevivir a los ataques

Mahmoud, el palestino que muestra en redes sociales su día a día en Gaza: "Sufrimos como cualquier familia"

GazaLa gran ofensiva israelí sobre Gaza, calificada por Tel Aviv como “sin precedentes”, continúa en marcha mientras más de medio millón de personas permanecen aún dentro de la zona sitiada. La única vía de escape abierta hacia el sur se encuentra colapsada, como explica Laura de Chiclana desde la ciudad israelí de Alumin.

La imposibilidad de salir de la ciudad de Gaza ha provocado que la crisis humanitaria se agrave. 480.000 personas se han marchado ya hacia el sur y, solo en la jornada de este sábado 20 de septiembre, los ataques de Israel se han cobrado ya más de un centenar de muertes.

El éxodo masivo de los gazatíes

En la frontera con Gaza, en Alumin, se encuentra Laura de Chiclana. La reportera de 'Noticias Cuatro' describe un panorama devastador en el que miles de palestinos huyen hacia el sur, en vehículos abarrotados o a pie, muchos de ellos obligados a dormir en el suelo a lo largo de la carretera.

Las escenas de este éxodo muestran a niños y adultos exhaustos, en medio de una huida masiva que no encuentra alivio.

Israel asegura que más de medio millón de personas ya han logrado salir de la ciudad, mientras que la Autoridad Palestina reduce esa cifra a poco más de 400.000, lo que dejaría todavía a cientos de miles atrapados bajo los bombardeos.

"El mundo nos ha abandonado", es el grito de desesperación que transmiten los gazatíes, mientras los ataques aéreos y terrestres se intensifican.

El asalto, que este martes 16 de septiembre dejó más de 40 nuevas víctimas mortales —entre ellas varios niños—, refleja la creciente dureza del conflicto y la falta de soluciones inmediatas para quienes permanecen dentro de la ciudad.