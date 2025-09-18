El objetivo será recabar datos para ayudar en dos investigaciones abiertas en La Haya

Israel habilita una segunda ruta de huida de 48 horas para que la población gazatí se desplace hacia el sur

Compartir







La Fiscalía española mueve ficha. Dolores Delgado, la fiscal de Derechos Humanos, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso y el fiscal de Cooperación Internacional, Carlos Jiménez Villarejo, investigarán los posibles crímenes cometidos contra la población de la Franja, según informa Isabel Sanz.

El fiscal general autoriza abrir una investigación sobre los crímenes de Israel en la Franja de Gaza. A partir de ahora se van a recabar todo tipo de fotografías, de vídeos o de testimonios que recojan lo que está sucediendo en Gaza y que apunte a crímenes de genocidio o contra la humanidad.

Álvaro García Ortiz recuerda, en un decreto de nueve páginas, que España está limitada a la hora de juzgar crímenes internacionales pero añade que nuestro país tiene la obligación de colaborar con los tribunales internacionales.

El objetivo será ayudar en dos investigaciones abiertas en La Haya

La guerra en la Franja de Gaza asalta a la Justicia española por dos vías distintas. Una, en la Fiscalía, que investigará los crímenes cometidos por las fuerzas israelíes, en el territorio palestino, para colaborar con los tribunales internacionales. La otra, en la Audiencia Nacional, con una causa por la muerte de dos españoles en el ataque de Hamás y otra pendiente de la admisión de la querella por el asalto a la Flotilla de la Libertad.

El objetivo será recabar datos para ayudar a dos investigaciones abiertas en La Haya. Una, en la Corte Penal Internacional, donde hay orden de detención contra Netanyahu, otra en el Tribunal Internacional de Justicia, que investiga al Estado de Israel por genocidio tras una denuncia de Sudáfrica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

España no podrá juzgar los delitos pero sí colaborar con los tribunales internacionales

El decreto que abre esta investigación habla de delitos de genocidio y de lesa humanidad. Para empezar a trabajar, los fiscales ya tienen sobre la mesa un informe policial que ha investigado los hechos. España no podrá juzgarlos, por dos reformas legales, pero sí puede colaborar con tribunales internacionales.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acuerda en un decreto crear un grupo de trabajo formado por el jefe de la Fiscalía en la AN, Jesús Alonso, y la fiscal coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, para investigar los crímenes cometidos por las fuerzas israelíes en Gaza. "Todo lo que sea actuar y hacer que el ordenamiento jurídico nacional e internacional se imponga sobre la barbarie, podéis entender que me parece lo más razonable y diría necesario", sentencia el ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

"Se hace necesaria la cooperación entre los Estados para satisfacer las demandas de Justicia", señala García Ortiz

Las fuentes jurídicas señalan que el objetivo de estas pesquisas de la Fiscalía española es cooperar con el TPI. Y, como ya se hizo con la guerra en Ucrania, la intención del Ministerio Público es ayudar a recabar pruebas para ponerlas a disposición de la corte de La Haya. "En el contexto actual, se hace necesaria la cooperación entre los Estados para satisfacer las demandas de Justicia y seguridad de los individuos y de la sociedad, así como para luchar contra la impunidad de manera efectiva", destacan en el decreto.

El fiscal general del Estado apunta que "los hechos que se describen serían graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 (genocidio) y siguientes del Código Penal". García Ortiz reconoce que "a la vista de la situación actual en los territorios de Palestina, cualquier prueba, directa o indirecta, que sea posible recabar en nuestro país ha de ser incorporada a un marco procesal que permita su utilización posterior".