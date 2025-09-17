Israel divide la Franja en manzanas, con números, y marca en color rojo las zonas peligrosas de las que hay que huir

Las duras imágenes de un médico español que detallan el infierno en Gaza: "Es una llegada constante de civiles mutilados"

Compartir







El Ejército de Israel ha lanzado un aviso con el que indica una segunda ruta temporal para la evacuación de la población de ciudad de Gaza. Los palestinos tendrán solo dos días para desplazarse hacia el sur. Lo ha hecho a través de la red social X con un código QR que lleva al mapa de las rutas de evacuación, según informa Ana Lorenzo y Laura de Chiclana.

Israel divide la Franja en manzanas, con números, y marca en color rojo las zonas peligrosas de las que hay que huir. Pero solo por estas vías indicadas en color amarillo son las que terminan en "zonas humanitarias".

"Estimados residentes de Gaza": la curiosa redacción del aviso de Israel

La redacción del aviso de Israel llama la atención. Se dirigen a la población que están expulsando de su hogar como "estimados residentes de Gaza". El joven que graba camina al norte de ciudad de Gaza cuando sufre el ataque de un dron. Solo queda un único hospital pediátrico allí y también es atacado. Los bombardeos israelíes han continuado en la capital de la Franja y en otras zonas. Las escenas de pánico se repiten con más muertos y heridos.

Tras el lanzamiento de su ofensiva terrestre contra ciudad de Gaza, el Ejército israelí sigue avanzando, aunque asegura que la operación para eliminar a Hamás tardará meses en completarse.

Muchos palestinos siguen agolpándose en la carretera paralela a la costa

La población sigue huyendo de ciudad de Gaza tras las órdenes de evacuación indicadas en folletos lanzados por el aire. Los palestinos que viajaban en un vehículo no lo han conseguido tras ser alcanzados por otro ataque. Muchos siguen agolpándose en la carretera paralela a la costa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El Ejército israelí ha anunciado la apertura de otra segunda vía durante 48 horas para permitir la huida. Muchos de ellos ya habían huido de sus casas previamente. Lo cuenta Mohammed que ya se desplazó antes con su familia y volverá a hacerlo. "Es difícil", dice mientras carga un carro y sin más medios. Otros deciden quedarse porque, de norte a sur, no hay sitio seguro en la Franja.

En la operación terrestre han muerto una treintena de personas

En este segundo día de la operación ‘Carros de Gedeón Dos', Israel asegura que ha destruido decenas de objetivos de Hamás. El Gobierno de Netanyahu insiste en que Gaza será totalmente destruida. El ejército contabiliza ya en 150 los objetivos destruidos en la ciudad de Gaza. Uno de los últimos, atacado hasta 3 veces, ha sido el último hospital pediátrico que queda en funcionamiento en la ciudad.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

De los 80 pacientes, la mitad han huido, pero el resto sigue allí. En este segundo día de operación terrestre ya han muerto casi una treintena de personas y los servicios de Internet y telefonía se han interrumpido por los ataques. El ejército sigue atornillando a la población con los bombardeos. Quiere la capital vacía, donde todavía quedan alrededor de 600.000 personas. Israel ha abierto otra carretera hacia el sur para que los gazatíes abandonen la ciudad, pero solo por 48 horas pasado estos dos días el camino se volverá a cerrar.