Mientras trabajaba como voluntario en hospitales acreditó lo que ocurría en el interior de la Franja

La ONU llama genocidio al asedio en Gaza e Israel responde que ese informe es "escandaloso y falso"

Un médico español ha realizado un informe detallado con casos que él mismo ha fotografiado en la Franja de Gaza, la zona asediada por Israel. En una de ellas aparece Habiba, de cuatro años. Está en la mesa de operaciones antes de ser anestesiada para poder tratarle un hematoma cerebral tras un ataque israelí. Siad, de 11 años, murió poco después de la imagen en la que aparece entubado en el suelo de un hospital, junto a su madre, después de que un dron destruyera su tienda de campaña, según informa Sergio García García.

Y el tío de Omar llora por la muerte prematura de un pequeño de cinco años bajo las bombas israelíes. El hombre permanece abrazado al menor tras un ataque en el que también murió su padre. Son solo algunos de los casos que ha reportado con niños. Es tan larga la lista que dice que ha perdido la cuenta.

"Tengo una nube en la cabeza de imágenes horribles", confiesa el anestesista

"Es una sucesión de disparates, uno detrás de otro. Es una llegada constante de civiles mutilados, muchos de ellos mujeres y niños". Son las palabras con las que Raul Incertis, anestesista, relata lo que ocurre en la ciudad. Durante más de tres meses, mientras trabajaba como voluntario en hospitales, acreditó lo que ocurría en el interior de la Franja. Y lo hizo bajo una sensación constante de tristeza.

"Porque hay mucha muerte, porque hay muchos padres llorando en el suelo, porque acaban de ver a su hijo muerto o mutilado", lamenta. Casi 200 fotografías nos enseñan el lado más crudo del conflicto. "Tengo una nube en la cabeza de imágenes horribles. Me acuerdo de una niña que se llamaba Sheel y que llegó en un grupo con otros niños muertos y mutilados", recuerda.

"Un mismo paciente tiene perforado el estómago, el tórax en varios puntos o la cabeza", sostiene Incertis

Como ella y según los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad de Gaza, más de 20.000 niños han muerto durante el conflicto. Muchos llevan heridas por todo el cuerpo. "Se producen lesiones muy graves en diferentes partes del cuerpo porque la metralla sale despedida. Entonces, un mismo paciente tiene perforado el estómago, el tórax en varios puntos o la cabeza, el cuello", relata el médico.

Algunos como Mohanad, con tan sólo dos años, llegó al hospital todavía con vida. Un bombardeo sobre su casa mató a toda su familia. "Todos los pacientes que vi estaban desnutridos, todos sin excepción. Los niños los veías con retraso en el crecimiento, niños de cinco años que parecía que tuvieran tres, niños de ocho que parecía que tuvieran siete, con una infección muy grande de las heridas debido a la inmunosupresión producida por la falta de nutrientes", subraya.

El futuro se complica para quienes como Laila, con tan solo 10 años consigue salvarse. Lo hace en una ciudad sin ninguna garantía. Ahora convertida en escombros y con un pronóstico demasiado negativo: "Faltaba fentanilo, morfina, antibióticos y leche de fórmula para los neonatos de la UCI neonatal". Son las consecuencias a través de fotos de un conflicto que comenzó hace ya dos años y que se ha cobrado la vida de más de 60.000 palestinos.