Sánchez ha sostenido en el Congreso que "ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional"

"Gaza arde": Netanyahu confirma el asalto total de la ciudad de la Franja y se recrudecen los ataques

MadridEspaña ha anunciado que no participará en el festival de Eurovisión de 2026 si se permite que lo haga Israel. Con RTVE ya son cinco las cadenas que dicen no al evento ante la masacre en Gaza. El caso de España es el más importante hasta la fecha porque somos uno de los cinco países del 'Big Five', el grupo que más invierte en este evento, informa en el vídeo Dani Berbel.

Israel estuvo a punto de ganar el certamen la pasada edición, aunque fue finalmente Austria la que se llevó el premio. El concurso lleva dos años marcado por las protestas en contra del genocidio en Palestina. La posibilidad realista de que este año se celebrase el concurso en Tel-Aviv ha sido un punto de inflexión y varias televisiones se han plantado.

El festival intenta tapar abucheos y protestas

Hasta ahora, la organización se había prestado a intentar mantener la imagen de Israel a cualquier coste. Durante la actuación de Yuval Raphael el año pasado se escucharon abucheos y gritos de 'Palestina libre', que fueron tapados de la emisión con aplausos enlatados. También se confiscaron las banderas palestinas que el público mostraba.

En el exterior, cientos de manifestantes protestaron a las puertas del estadio de Basilea. Pese a todo lo sucedido en Gaza, Israel arrasó en el televoto consiguiendo ser la canción más votada en 12 países, entre ellos España. Lo mismo ocurrió en la edición del año anterior, en 2024. Desde entonces se prohibieron las banderas palestinas en el reciento y se produjeron manifestaciones masivas.

PUEDE INTERESARTE Israel no cesa sus ataques en Gaza y mantiene la presión sobre los palestinos para que se desplacen al sur

Dos ediciones marcadas por las protestas contra la masacre

Pero el plantón actual no es súbito. Algunas televisiones ya empezaron a movilizarse la pasada edición. RTVE emitió un mensaje de protesta al comienzo del festival: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina", decía. Los comentaristas del programa dedicaron el espacio de presentación de la candidatura israelí a denunciar el genocidio en la semifinal.

Ante la llamada de atención, no pudieron repetirlo en la final, donde sí dejaron caer con su tono la censura a la que estaban siendo sometidos. La televisión belga fue más allá: no emitió la participación de Israel, la tapó con un mensaje por el cese del fuego y en contra de la barbarie.

España, el primer 'Big Five' que se planta

Para la edición de este año, se ha producido una rebelión sin precedentes. Otros cuatro países han anunciado oficialmente que no participarán si Israel mantiene su presencia. Son: Países Bajos, Islandia, Eslovenia e Irlanda. La última cadena ha sido Radio Televisión Española, un caso especialmente relevante al tratarse de un miembro del 'Big Five', uno de los principales financiadores del festival y donde obtiene mayor audiencia. Los otros cuatro son Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.

La decisión ha sido democrática, contando con 10 votos a favor y cuatro en contra después de que Sánchez lo defendiera en el Congreso. "Hasta que no cese la barbarie ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más", ha dicho refiriéndose a que cuando Rusia invadió Ucrania la organización no titubeó en echarla. La Unión Europea de Radiodifusión guarda silencio con Israel y se ha limitado a extender el plazo para retirarse del festival hasta diciembre.