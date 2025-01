Su talento es indiscutible pero, para muchos, su elección va más allá de su habilidad de cantar. La cantante no solo se ha ganado al jurado por sus dotes musicales, sino también por su desgarradora historia de supervivencia.

“Creo que supone la victoria definitiva. Y no importa si gana o no al final. Enviarla a Eurovisión es toda una declaración de intenciones”, señala una joven. Lo que sí queda claro es que aviva la polémica. El año pasado, Israel tuvo que cambiar la letra de la canción de su representante, Eden Golan, para poder participar. El tema hablaba del ataque de Hamás y las reglas del festival no lo permitían. Numerosos países pidieron su veto por la guerra en Gaza y lo compararon con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Este año, el país logra que se siga hablando de ello mandando a una superviviente de la tragedia.