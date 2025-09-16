Decenas de miles de gazatíes ya han dejado atrás sus hogares ante los bombardeos israelíes

La ONU llama genocidio al asedio en Gaza e Israel responde que ese informe es "escandaloso y falso"

Compartir







Israel impide la entrada de periodistas internacionales en la Franja. Noticias Cuatro está en contacto con dos españolas que estaban en ciudad de Gaza y que están huyendo al sur. Allí ya no hay escapatoria ni para los palestinos ni para los voluntarios sobre el terreno, sobre todo después de que se confirme el asedio total de la zona, según informa Beatriz Palomar.

"Ahora mismo hay ataques durante el día y durante la noche y en todos los barrios de la ciudad de Gaza. La situación es espeluznante. La gente está muy confundida, con miedo, y ya no sabe dónde ir, dónde puede estar segura", explica la coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Gaza, Esperanza Santos.

Israel intensifica los ataques aéreos mientras se comienza con la ofensiva terrestre para ocupar la ciudad de Gaza. Una operación que empieza el mismo día en el que la ONU califica el asedio en la Franja como genocidio. En el informe se destaca que Israel ha llevado a cabo cuatro de los cinco delitos que conforman la definición de genocidio en el derecho internacional.

"Lo más duro de ver es cómo la gente se resiste a salir", reconoce Esperanza Santos

Decenas de miles de gazatíes ya han dejado atrás sus hogares, sus vidas. "Lo más duro de ver es cómo la gente se resiste a salir porque sabe que probablemente no podrá volver a ciudad de Gaza o que no va a ser más la ciudad que ellos conocían y en la que han estado viviendo", lamenta Santos.

PUEDE INTERESARTE Israel no cesa sus ataques en Gaza y mantiene la presión sobre los palestinos para que se desplacen al sur

Es el caso de Huda Hegazi, la única periodista española en Gaza: "Yo he intentado seguir en el norte, en la ciudad de Gaza pero ya no hay vuelta atrás, no hay otra opción. Nada más que evacuar. Me estoy preparando para salir hacia el sur". Ya todos han perdido la esperanza. El asalto final de sobre la capital gazatí es ya una realidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Cerca de 750.000 personas se han quedado sin casa en Gaza

El portavoz de Defensa Civil del enclave palestino, Mahmoud Basal, asegura que cerca de 750.000 personas se han quedado sin casa en la Franja de Gaza. "Más de 75.000 personas han sido desplazadas de los edificios destruidos de la misma ciudad y de las afueras de la ciudad de Gaza", destaca. Defensa Civil calcula que 150.000 personas se han desplazado hacia el sur del enclave desde que Israel aprobó su plan para tomar la ciudad.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Mientras, Israel calcula que tardará varios meses en ocupar la ciudad. "Calculamos que tomar el control y de sus centros de gravedad llevará varios meses; y varios meses más hasta que quede completamente destruida, o incluso más", concluye el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin.