Mahmoud confía en poder volver algún día y desea que todo sea una pesadilla que acabe pronto

Israel habilita una segunda ruta de huida de 48 horas para que la población gazatí se desplace hacia el sur

El éxodo masivo también deja atrás el esfuerzo y el trabajo de miles de palestinos. Como es el caso de Mahmoud. Tiene una pastelería en ciudad de Gaza y desde el inicio de la ofensiva israelí ha ido publicando cómo se transformaba su negocio y su vida. Hace solo unos meses celebraba un cumpleaños en la cafetería.

Israel continúa con su ofensiva terrestre y avisa a la población de una segunda vía de escape que solo estará disponible durante 48 horas. Muchos se desplazan hacia el sur, una zona ya saturada por los ataques israelíes. Dos españolas que están en la zona aseguran que la gente tiene miedo y que se siente confusa.

"Es una Gaza insólita que nunca antes habíamos visto", según Mahmoud

Suena una canción de cumpleaños y el camarero enciende una vela. Las cumpleañeras son ellas, dos pequeñas niñas de pocos años que sonríen con ternura. Esto ocurre en una cafetería en la ciudad de Gaza. Quien lo sube es el dueño. La cafetería lleva años subiendo el contenido típico que toda cafetería publica: vídeos de sus productos que ponen los dientes largos a cualquiera.

También de cómo consiguen género pesa las dificultades. "Es una Gaza insólita que nunca antes habíamos visto", dice. Pero no son ajenos a la tragedia. A través del mismo medio, el propietario del establecimiento sube el vídeo del derrumbamiento de su vivienda con este comentario: "El refugio que cobijó a nuestra familia se ha ido".

"Sufrimos como cualquier otra familia en la Franja de Gaza", confiesa el joven

La familia no vive una vida de color de rosa como algunos piensan: "Sufrimos como cualquier otra familia en la Franja de Gaza. Nos hemos quedado sin hogar y sin refugio". Ante el ascendente peligro, se han visto obligados a empaquetar toda la tienda y marchar.

Hoy fue el último día de trabajo para nosotros en Gaza. Esta es su última publicación, un vídeo desde un camión entre lágrimas buscando refugio. "Nos despedimos de Gaza con lágrimas en los ojos, más de 24 horas de viaje, con cansancio, sufrimiento y falta de sueño. Sentimos que vivimos una película terrible", lamenta. Confía en poder volver algún día y desea que todo sea una pesadilla que acabe pronto.