El ministro de Finanzas describe a Gaza como una mina de oro inmobiliaria

Mahmoud, el palestino que muestra en redes sociales su día a día en Gaza: "Sufrimos como cualquier familia"

En Gaza continúa sobre el terreno un éxodo a contrarreloj de miles de familias. En menos de 24 horas acaba el plazo dado por Israel para abandonar ciudad de Gaza y las dos únicas vías habilitadas se llenan de camiones, coches y carretas con las casas a cuestas. Según informa Laura de Chiclana y Ana García Quesada, el ministro de Finanzas de la facción más extremista del Gobierno de Benjamín Netanyahu, Bezalel Smotrich, admitió que ha iniciado conversaciones con Estados Unidos sobre cómo repartirse el enclave.

Smodrich, colono y ministro ultra del Gobierno israelí, vuelve a hablar sin pudor. Reconoce que está negociando con Estados Unidos sobre cómo se van a dividir Gaza. Alardea de que ya se ha terminado la demolición, que dice ser la primera fase para la renovación urbana, y que ahora queda construir sin escrúpulos.

El ministro de Finanzas describe a Gaza como una mina de oro inmobiliaria. Estas terribles palabras llegan el día en el que los muertos en la Franja ya superan los 65.000 y cuando la cuenta atrás comienza a agotarse para muchos.

"Si Hamás deja las armas, esta guerra se termina en tres minutos", asegura el portavoz de las Fuerzas Armadas israelí

Los bombardeos golpean ciudad de Gaza y otras zonas de la Franja. Desde allí siguen llegando imágenes de personas atrapadas entre escombros. Más muertos, más heridos y tercer día de ofensiva terrestre, los soldados avanzan decididos a tomar el control de ciudad de Gaza. El Gobierno israelí mantiene que su objetivo es derrotar a Hamás y liberar a los rehenes.

“Y ya hace semanas le hemos pedido a la población civil que salga de la Franja de Gaza, que salga de la ciudad de Gaza, han salido 400.000. Hemos perdido el efecto sorpresa para justamente cumplir con la responsabilidad del derecho internacional. Si Hamás deja las armas y devuelve a los secuestrados, esta guerra se termina en tres minutos”, señala Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel en el programa de Ana Rosa.

"Tenemos que ver cómo nos repartimos la tierra en porcentajes", confiesa el ministro de finanzas israelí

Aante una Franja arrasada, el ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Smotrich al que España vetó la entrada, asegura que Israel y Estados Unidos negocian para dividirse el enclave palestino. Smotrich afirma que es un gran negocio inmobiliario. “He empezado las negociaciones con los estadounidenses. Hemos invertido mucho dinero en esta guerra. Tenemos que ver cómo nos repartimos la tierra en porcentajes. Hemos hecho la fase de demolición, ahora tenemos que construir”, destaca.

Una postura alimentada también por el presidente estadounidense, Donald Trump, que ya publicó un vídeo hecho con inteligencia artificial. Su idea de una Gaza ocupada convertida en resort de lujo y que deja al margen a la población gazatí.

El coste de la huida, muy caro para la mayoría de gazatíes

Zaki Alsari carga sus pertenencias en un camión. Lo hace con más rabia que cuidado hacia sus escasos bienes: “Nuestra vieja tienda de campaña está rota. Una nueva cuesta más de 500 euros que no tenemos, no sabemos dónde ni cómo vamos a vivir”. Mañana a las 12:00 horas vence el plazo que Israel ha dado para dejar Gaza. El coste de la huida es inasumible para muchos. Alquilar un camión pequeño sale por 890 euros, por eso hay quien mete sus cosas donde puede o se marcha directamente con lo puesto.

“No tengo otra forma de escapar, voy a ir caminando con mi hija hasta la costa porque no tengo dinero”, lamenta una mujer. “Ojalá pudiera irme para salvar a mis hijos a donde digan los judíos, pero no tengo dinero para hacerlo”, dice otro. Los que consiguen salir abarrotan desde hace días la carretera de la costa, atascados, desesperados, con lo que queda de su vida a cuestas. Con coches pequeños, camiones, carros o andando, un pueblo entero avanzando hacia el sur, donde ya no cabe nadie.

Una huida que se hace sin conexión telefónica ni internet

“Hoy dormiremos en la playa, si podemos, así descalzos como lo hicimos anoche", afirma un joven. O apilados en el interior de los vehículos, o en tiendas los más afortunados, o en ruta, la mayoría, porque no hay tiempo de parar en este viaje a ninguna parte”

Además, esa huida de los gazatíes se está desarrollando sin conexión telefónica ni Internet, porque desde hoy toda la Franja está aislada y en medio de la destrucción. Israel enseña la que hasta hoy era su arma secreta: un sofisticado sistema láser capaz de derribar misiles y drones con tan solo un haz de luz. Bautizado como rayo de acero, estará operativo a finales de año. Es un escalón más dentro de la llamada Cúpula de Hierro, el escudo de defensa antimisiles que protege el territorio israelí de potenciales amenazas.