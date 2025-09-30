Un plan que implica la liberación de todos los rehenes y la retirada de las tropas israelíes de Gaza

Un 'final feliz' para Jadoua y Khaled, los hermanos que huían al sur de Gaza entre lágrimas y sin sus padres

Compartir







La última propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego en Gaza supone un ultimátum para Hamás: o desaparecen o Israel tendrá derecho a destruirles. Un plan que implica la liberación de todos los rehenes, vivos o muertos, y la retirada de las tropas israelíes para dar paso a un Gobierno provisional encabezado por Trump y otros líderes internacionales. Ellos serán los encargados de reconstruir la Franja, según informa Laura de Chiclana y Ana Lorenzo.

Una propuesta que permite a los palestinos seguir viviendo en la Franja, pero con muchísimos peros. El acuerdo son 20 puntos y se resume básicamente en:

Rendición de Hamás, dejándolo fuera totalmente de la vida pública.

Reconstrucción de la Franja controlada y supervisada por el Gobierno de Donald Trump.

por el Gobierno de Se abre la puerta a la creación de un futuro Estado palestino, algo que Netanyahu ha rechazado antes y después de haberlo firmado.

Las fases para la retirada de las tropas israelíes de la Franja

El plan incluye un mapa con las fases para la retirada de las tropas israelíes de la Franja. En una primera fase, las tropas israelíes se retirarían hasta el color amarillo. En en ese momento, se liberaría también a los rehenes y en una segunda fase se retirarían hasta la línea roja cuando se despliegue una fuerza militar internacional.

En la última fase, las tropas israelíes se retirarían del todo, pero crearían una zona de seguridad que bordearía toda la frontera de Gaza. Pero para que todo esto se ponga en marcha faltaría el visto bueno de Hamás. Aunque aún estamos a la espera de una respuesta oficial, algunos miembros del grupo armado palestino ya han hablado. El director de la oficina de medios de Hamás en Gaza describe el plan como un intento de imponer a los palestinos una nueva tutela que legitime la ocupación israelí.

Todo depende de la respuesta de Hamás

El plan parece no ser aceptable para Hamás. Además de su rendición y de la retirada de Gaza, se le impondría una coalición internacional sin ni siquiera contar con la autoridad palestina. Las demás milicias armadas piden a la organización que rechace el trato. Ahora todo está en manos de Hamás, devastada tras casi dos años de lucha, con la necesidad de detener las muertes diarias de gazatíes y la devastación en Gaza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Mientras tanto, en Israel, los familiares de los rehenes están cada vez más esperanzados, pero eso sí, con cautela, ya que temen que Netanyahu pueda dar de nuevo un giro inesperado y sabotee una vez más los acuerdos como ha hecho en ocasiones anteriores. Su plan para Gaza lo presentaba Donald Trump junto al primer ministro israelí y sin ahorrar en grandilocuencia. "Es uno de los mejores días de la historia de la civilización", ha recalcado el mandatario.

Netanyahu afirma que el ejercito seguirá en Gaza pese a lo que dice el texto

Benjamín Netanyahu advertía: si Hamás no lo acepta, Israel terminará el trabajo. Y será con el respaldo de Estados Unidos. Más tarde, en un vídeo se oponía a la creación de un Estado palestino y negaba que estuviera en el acuerdo, pese a que el punto 19 sí deja la puerta abierta a su creación.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

También ha afirmado Netanyahu que el Ejército israelí permanecerá en Gaza, contrariamente a lo que afirma el texto. Entre los familiares de los rehenes israelíes en manos de Hamás hay esperanza porque el plan propone su liberación en 72 horas a cambio de presos palestinos. "Soy más optimista, aunque todavía me da un poco de miedo serlo", afirma una familiar de un rehén.

Más escepticismo en la Franja de Gaza, ya que creen que solo beneficia a Estados Unidos e Israel. "Quieren convertir Gaza en un centro turístico para Trump", lamenta un gazatí. El plan, que deja fuera a Hamás, establece un Gobierno transitorio de un comité palestino supervisado por un organismo encabezado por Trump y otros líderes, como el exprimer ministro británico Tony Blair.