Jadoua lleva a hombros a su hermano Khaled. Entre lágrimas y un llanto incontrolable huyen al sur de Gaza. Es una de las imágenes que más nos han impactado estos días. Los dos huyen del horror sin rumbo y sin saber a dónde ir, pidiendo ayuda entre lágrimas. Hoy hemos sabido hasta dónde fueron capaces de llegar, según informa Lucía Sánchez.

Ahmed, el reportero palestino que inmortalizó este momento hace unos días, se ha reencontrado con ellos en Jan Yunis. El hermano mayor cuenta que no encontraba a sus padres en ciudad de Gaza. No tuvo otra opción que poner a salvo a su hermano pequeño y soportar el peso de la guerra. Desde un campo de refugiados ahora sonríen.

Siguen esperando noticias de su madre y de su hermana

Jadoua y Khaled se convirtieron en uno de los rostros que muestran el horror que viven en Gaza. Los bombardeos y la hambruna siguen asfixiando a los gazatíes que ya no saben a dónde ir. Los gritos desgarradores de Jadoua se hicieron virales en internet, tanto por su dureza como por la frustración de esa ofensiva israelí que ya ha sido nombrada como genocidio por parte de la ONU.

Su padre les ha encontrado, pero siguen esperando noticias de su madre y su hermana. Una historia que ha conmocionado a las redes y ha dado la vuelta al mundo, como la de miles de niños que siguen despidiendo a sus familias asesinadas por ataques israelíes. Tras un largo viaje, comparten este momento de complicidad que les devuelve un vistazo a la infancia que les han arrebatado.