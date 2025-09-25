La Flotilla zarpó de Barcelona el 31 de agosto y desde entonces ha sufrido hasta tres ataques

Furor (P-46), el buque de la Armada que escoltará a la Global Sumud Flotilla en su ruta hacia Gaza

Hacia Gaza viajan más de 40 barcos y 600 personas escoltadas por dos fragatas rumbo a Gaza. ¿Qué va a pasar cuando lleguen? Quizá hay que preguntarse hasta dónde van a poder llegar. Israel tiene poder sobre esas aguas territoriales hasta las 12 y las 24 millas, unos 44 kilómetros desde la costa. Se denomina la zona contigua de la que el país no tiene soberanía plena, pero sí derecho de Policía y de patrulla.

Llevan casi un mes de travesía para romper el bloqueo en Gaza. La Flotilla zarpó de Barcelona el 31 de agosto y desde entonces ha sufrido hasta tres ataques. A partir de ahora, será escoltada por un buque militar del Gobierno de España. Zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuese necesario asistir a la Flotilla. Pero sobre la misión todavía hay muchas dudas.

¿Hasta dónde puede llegar este buque acompañando a la Flotilla?

“Límites geográficos, evidentemente, el patrullero no debería de pasar de la zona contigua al mar territorial de Israel y, por lo tanto, al llegar a las 24 millas, 45 kilómetros de esa zona, la Flotilla será interceptada por las fuerzas de Israel”, explica Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, en ‘El Programa de Ana Rosa’. “Para conocer los límites de esta operación hay que tener en cuenta tanto el objetivo como las reglas de enfrentamiento”, añade.

¿Cuál es el objetivo?

Según el Gobierno, acompañar y asistir a la Flotilla. “Tiene que ser concreto, lo que pone aquí es perfectamente inconcreto”, afirma Fernando del Pozo, almirante retirado, en ‘Todo es Mentira’.

¿Y las reglas de enfrentamiento?

Son las reglas que marcan cuándo y cómo podemos usar la fuerza en una misión. “Que es una lista de circunstancias en las cuales debe de hacer o dejar de hacer determinadas cosas. Podrán disparar si le disparan primero, por ejemplo”, señala Fernando del Pozo.

¿Podrá entrar en aguas de Israel para descargar ayuda humanitaria?

Aunque todavía no lo sabemos lo más probable es que no, que Israel no permita la entrada ni del buque militar ni de la Flotilla. “No va a permitir Israel que entre. Ya ha pasado en ocasiones anteriores. Israel no va a hundir esas embarcaciones, las asaltará al llegar a sus aguas jurisdiccionales y lo sabemos porque ya ha pasado más de una vez anteriormente”, advierte Juan Rodríguez Garat.

Por ejemplo, en el año 2010, cuando comandos israelíes abordaron un buque turco en aguas internacionales. El operativo se saldó con la muerte de 10 activistas y una crisis diplomática en la que Israel tuvo que pedir perdón.