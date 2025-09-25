El ministro italiano de Defensa confiesa que no podrán garantizar su seguridad cuando lleguen a aguas israelíes

Furor (P-46), el buque de la Armada que escoltará a la Global Sumud Flotilla en su ruta hacia Gaza

Italia envía dos fragatas, Fasan y Alpino, para proteger a la Global Sumud Flotilla a regañadientes. Su primera ministra, Giorgia Meloni, ha acusado de irresponsables a los integrantes de la Flotilla. Según informa Marina García, ese es el mensaje que ha trasladado ella desde Nueva York tras recalcar que lo único que van a conseguir es poner en riesgo al Ejecutivo italiano.

En el país, su Gobierno ha enviado la primera nave militar, Fasan, que se encuentra ya en una zona cercana a la isla de Creta. A esta se le suma una segunda nave militar para garantizar la protección de la tripulación, detalle que se ha conocido hoy. Lo ha anunciado esta mañana el ministro de Defensa, Guido Crosetto, ante el Parlamento: el objetivo principal es la protección de los italianos.

El ministro ha querido lanzar también una advertencia: la situación es muy grave y una vez que se llegue a aguas israelíes ya no será posible garantizar la protección de los connacionales.

Crosetto advierte que no podrán garantizar su protección en aguas israelíes

El ministro italiano de Defensa ha destacado la función de las dos buques en el trayecto hacia Gaza. El miércoles se envió la primera. "La fragata llegó a la zona donde navegaba la Flotilla para el posible rescate, asistencia y protección de quienes pudieran estar en peligro", ha subrayado. En la Flotilla -que ya han atacado con drones- van 58 italianos a bordo, entre ellos, varios parlamentarios.

Crosetto ha afirmado que tras el último ataque "se tomó la libertad de preguntar si es realmente necesario poner en riesgo a ciudadanos italianos para llevar ayuda a Gaza": "Contacté con todos los que pudieran estar en contacto con los italianos que participan en la misión". "El Gobierno italiano ha apoyado los esfuerzos humanitarios para la población de la Franja y hemos podido entregar toda la ayuda que la Flotilla está trayendo en tan solo unas horas", ha añadido.

"Su objetivo es poner en apuros al Gobierno italiano”, critica Giorgia Meloni

A Giorgia Meloni no le ha parecido una buena idea mandar dos buques para proteger a la Flotilla: “Mire, creo que debemos decir la verdad, no soy estúpida. Lo que está sucediendo específicamente en Italia no tiene como objetivo ayudar a Gaza. Su objetivo es poner en apuros al Gobierno italiano”.

La punta de lanza de la Global Sumut Flotilla, formada por más de 20 barcos y unas 400 personas, partió de Barcelona el pasado 31 de agosto rumbo a Gaza. La meta es romper el bloqueo que Israel ha impuesto a la Franja y convertirse en la mayor misión de solidaridad con los palestinos. En uno de los barcos viajaba la activista Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en otra.

La Flotilla sufrió 13 ataques frente a la isla de Creta

La despedida en el puerto de Barcelona fue una gran ovación con banderas y pañuelos palestinos y gritos exigiendo al Gobierno israelí que permita la llegada de la ayuda humanitaria a Gaza. A pesar de las inclemencias del tiempo, que obligó a volver a puerto a varias embarcaciones, la Flotilla continuó su travesía y sumando barcos en cada puerto donde hacía escala. Los primeros ataques con drones se produjeron a los 10 días de partir frente a la costa de Túnez.

La noche del pasado martes se produjeron hasta 13 ataques frente a la isla de Creta con drones, bengalas y productos químicos. Los activistas han denunciado vuelos de drones no identificados e interferencias en las comunicaciones entre los 51 barcos que ya forman parte de esta misión. Desde el principio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha advertido de que tratará como terroristas a los integrantes de la Flotilla, que sufrirán todas las consecuencias de sus actos y que no tolerará este tipo de operaciones contra la seguridad de Israel.