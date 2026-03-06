Sanchez anuncia que las bases de Morón y Rota no van a utilizarse para el conflicto de Irán y se desata la locura turca.

Los riesgos de la IA ya se ven en la guerra de Irán: "Sus mentiras llegan a millones de personas"

División de opiniones en España, donde la batalla por el relato de oposición y gobierno de nuevo a la gresca, pero ajenos a la política nacional, los turcos, propensos al meme y a inundar las redes con su bandera, se han hermanado con nosotros, con España, tras conocer su posición con el conflicto de Irán, informa Álvaro Berro.

Sanchez anuncia que las bases de Morón y Rota no van a utilizarse para el conflicto de Irán y se desata la locura turca. Injertos a Pedro Sanchez, melenón, memes y agradecimientos al presidente del gobierno. El sultán Sanchez le llaman. Pero no sólo le ponen pelo a él. En medio de la euforia hay turcos que piensa que Franco fundó España y le ponen su melena también.

Para añadir euforia por España, un misil balístico iraní se dirige a Turquía. La batería española del sistema Patriot, en una base aérea turca, detecta el lanzamiento y acaba interceptado sobre el Mediterráneo. Los turcos se vuelven locos. El símbolo de España, para ellos, no puede ser otro que el toro. Así que inunda las redes junto al lobo turco. Gatas flamencas, delirio, bailes y banderas.

No faltó la mención al pelo

El kebab, la tortilla y la música española y turca se unen en las redes que no olvide el pasodoble. Asensio, que juega en Turquía se convierte en héroe de este hermanamiento entre naciones. Se convierte en un matador.

Y llega el último símbolo turco: su capacidad para insertar pelo, no falla tampoco en redes. Ni un español calvo. Se acabó la alopecia en España. Los turcos prometen a sus hermanos españoles ayuda capilar y lo ejemplifican, como no podía ser de otra forma con más rostros conocidos. Es el fenómeno vital de la pasión turca por España, que hasta se atreve en sus informativos a hablar español.