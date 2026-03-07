Así esperan en Barajas los familiares de los repatriados tras la guerra en Irán

El ministerio de Exteriores ha informado de que salen hacia España los primeros vuelos comerciales desde Qatar

Los turcos apoyan la postura de España en la guerra de Irán a golpe de meme

MadridLa guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha dejado bloqueados a miles de españoles. Cientos de ciudadanos españoles que se encontraban en el territorio afectado aterrizan hoy en Madrid. En el aeropuerto madrileño de Barajas está prevista la llegada de uno de los dos vuelos de Qatar Airways desde Doha con un primer grupo de cerca de 400 españoles evacuados esta mañana, como ha informado Cecilia Encinas.

Por otra parte, ya se encuentran en casa los 229 que aterrizaron durante la noche del viernes 6 de marzo en la base aérea de Torrejón de Ardoz en un vuelo del Ejército del Aire procedente de Omán. Además, para la tarde de este sábado 7 de marzo se espera la llegada del segundo vuelo desde Doha tras la apertura de un corredor anunciado por el gobierno catarí.

La información de Exteriores

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este sábado de que ya "salen hacia España los primeros vuelos comerciales desde Qatar desde el inicio de la guerra en Oriente Medio".

En un mensaje publicado en cuenta oficial en X, Albares ha recordado que más de 4.000 españoles han sido ya repatriados y ha insistido en que el Ministerio de Exteriores "no dejará atrás a ningún español que quiera ser evacuado".

Precisamente, ayer Exteriores informó de que 658 ciudadanos españoles llegarían en las próximas horas desde Emiratos Árabes Unidos en tres vuelos comerciales a Madrid y Barcelona.