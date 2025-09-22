José Luis Fuentecilla recalca lo complicado que es que Palestina sea un Estado

Reino Unido y Portugal han decidido reconocer este domingo al Estado de Palestina

Al menos 10 Estados se suman a esa lista de los países que reconocen el Estado de Palestina justo antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero, ¿para qué sirve esto? El subdirector de Noticias Cuatro, José Luis Fuentecilla, destaca que la respuesta está en el mapa que muestra cómo queda el control de Cisjordania y Gaza después de los Acuerdos de Oslo a finales de la década de los 90.

“En amarillo se ven los territorios controlados por la autoridad palestina y por los palestinos en Gaza. En azul, los territorios de administración conjunta, israelí y palestino, y en rojo, los territorios de Cisjordania que controla Israel”, describe Fuentecilla.

Reconocer a Palestina como Estado, una medida de presión

José Luis Fuentecilla recalca lo complicado que es que Palestina sea un Estado: “Sobre todo si le añadimos que el liderazgo palestino está dividido en Cisjordania y a eso añádele que Israel está vaciando el norte de la Franja de Gaza”. Pero este reconocimiento sirve como una medida de presión.

“Hablamos de países occidentales muy relevantes y eso en Israel se tiene en cuenta. Algunos dicen en Israel que están viviendo su momento Sudáfrica. Es decir, la época del régimen del apartheid, del régimen racista de Sudáfrica, que sufrió un aislamiento internacional y se derogó al final”, afirma el periodista.

Aunque las circunstancias ahora son diferentes. “Israel cuenta con el apoyo inquebrantable de Estados Unidos. Y no solo eso. Donald Trump se ha desmarcado de sus antecesores y ha empezado a abandonar la idea, por no decir que la ha abandonado completamente, de la solución de los dos Estados, uno palestino y otro israelí”, incide.

"Muchos israelíes creen que la paz por territorios no tiene futuro", resalta Fuentecilla

Y el aislamiento internacional no parece que vaya a provocar efectos internos. “Parece dudoso a la vista de la evolución de la sociedad israelí en los últimos 25 años. El 28 de septiembre del año 2000 Ariel Sharon pisó la explanada de las mezquitas, un lugar sagrado para los árabes, para los musulmanes y para los palestinos”, subraya el subdirector de Noticias Cuatro.

“Esa afrenta de Sharon desató la segunda intifada, una intifada muy violenta y dejó herido de muerte el proceso de paz. A partir de ahí, muchos israelíes creen que la solución de la que se habló siempre, paz por territorios, no tenía ningún futuro”, lamenta Fuentecilla. Aunque, ahora mismo, la solución de los dos Estados es una posición absolutamente minoritaria en Israel.

Nunca tantos países habían reconocido el Estado de Palestina

Benjamín Netanyahu lo recordó anoche: “No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordan. Durante años, he impedido el establecimiento de ese Estado terrorista a pesar de la enorme presión nacional e internacional”. Fuentecilla reconoce que “nunca tantos países habían reconocido el Estado Palestino” y “nunca la existencia de ese Estado había estado tan lejos de convertirse en una realidad”.

De momento, los países que reconocen a Palestina son casi todos los de Naciones Unidas. Ayer se sumaron Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal. Hoy se espera que lo hagan Francia, Andorra, San Marino, Malta, Luxemburgo y Bélgica. Con esto serían 162 los países que reconocen a Palestina.