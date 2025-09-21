Reino Unido y Portugal reconocen este domingo al Estado de Palestina

El primer ministro británico, Keir Starmer, advirtió de que su Gobierno tomaría esa decisión en caso de que Israel no detuviese la masacre

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ve en el reconocimiento de Palestina un mensaje de "moderación"

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunciará este domingo por la tarde el reconocimiento oficial del Estado de Palestina, según han adelantan varios medios británicos. España lo hizo ya en mayo del año pasado junto a Irlanda y Noruega.

El pasado mes de julio, el jefe del Gobierno británico ya anticipó que así sería en caso de que Israel no cumpliese con una serie de condiciones, como dar pasos para acabar con la "catastrófica situación en Gaza", decretar un alto el fuego o asegurar la no anexión de Cisjordania.

Lejos de ello, la ofensiva militar israelí se ha intensificado en la Franja, así como la crisis humanitaria y la hambruna provocadas por una guerra que está a punto de cumplir dos años y ya se ha saldado con la muerte de al menos 65.208 palestinos, de acuerdo con las cifras del Ministerio gazatí de Salud, dirigido por Hamás.

Portugal también anunciará hoy la decisión y Francia lo hará este lunes, en el marco de la 80 Asamblea General de la ONU, que empieza el martes en Nueva York. Otros ocho países, entre ellos Australia, Canadá y Bélgica, se unirán también al anuncio. Son ya 150 los países que han dado un paso adelante ante los ataques indiscriminados.

El presidente de Portugal subraya su "pleno apoyo"

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha reafirmado este domingo que la decisión del Gobierno de reconocer formalmente al Estado de Palestina tiene su "pleno apoyo", ya que representa a su juicio un mensaje de "moderación" en favor de la solución de dos Estados frente al "radicalismo".

El mandatario, conservador, ha explicado que aunque el Gobierno de Luís Montenegro es quien tiene plena competencia en este asunto, el Ejecutivo ha estado "en constante contacto" con la Presidencia y ha tenido en cuenta otras "recomendaciones" planteadas desde el Parlamento, informa la agencia de noticias Lusa.

Según Rebelo de Sousa, que ha viajado a Nueva York para asistir al debate en la Asamblea General de Naciones Unidas, reconocer a Palestina es una cuestión de "conciencia" y "principios" para un país, Portugal, que ha mantenido como una posición de Estado "la existencia de dos Estados soberanos" para resolver el histórico conflicto entre israelíes y palestinos.

En este sentido, y sin entrar a valorar las críticas que puedan llegar desde Israel, el jefe de Estado portugués también ha querido recordar la "enérgica" condena a los atentados del 7 de octubre de 2023 y a las actividades de Hamás, el principal grupo palestino en la Franja de Gaza.