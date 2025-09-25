El objetivo es protegerlos en caso de que haya alguna dificultad en la Flotilla y que puedan ser rescatados

Meloni critica la decisión de enviar dos buques a proteger a la Flotilla: "Pone en apuros al Gobierno"

CartagenaFuror (P-46), una de las patrulleras más modernas de la Armada, escoltará a la Global Sumud Flotilla. Un buque de 94 metros de eslora dotado con un cañón, ametralladoras y un helipuerto. A bordo lleva 46 tripulantes y una veintena de efectivos de intervención rápida. Según informa Mar Magro, tiene capacidad para acoger a 80 personas, si fuera necesario en misiones de rescate, y cuenta con instalaciones médicas.

España envía un buque de la armada para escoltar a la flotilla humanitaria con destino Gaza. Su punto de partida es el puerto de Cartagena pero la patrullera todavía no ha zarpado. El objetivo es protegerlos en caso de que haya alguna dificultad y que puedan ser rescatados tanto los españoles que viajan a bordo como los integrantes de los 45 países que participan. "Esperemos que no suceda", explica el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Furor se unirá a dos buques italianos, Fasan y Alpino

El recorrido del buque comienza en el puerto de Cartagena. Después, se unirá a dos buques italianos, Fasan, que sale del norte de Creta, y el Alpino, que tiene su base en el puerto de Tarento. Los tres protegerán a la Flotilla que ahora mismo se encuentra al sur de Grecia, a punto de entrar en aguas internacionales camino a Gaza.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene claro su rumbo y plantea otro debate sobre Gaza. En el Ejecutivo salen a aplaudir la idea. "España y su Gobierno, desde luego van a defender a quienes están intentando ayudar a quienes están sufriendo un genocidio", asegura Óscar López, ministro de Transformación Digital. Aunque Sumar reivindica que es suya la idea. "Y por fin, a última hora de la tarde, conseguimos que efectivamente un buque se desplace. Nada más y nada menos que para dar protección", señala la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Ayuso le resta importancia a la flotilla y Abascal dice que debería "protegerles de Hamás"

Vox acusa al Gobierno de utilizar a la Armada: "Me preocupa muchísimo que el presidente del Gobierno, en su huida hacia adelante, vaya a involucrar al Estado, a las instituciones del Estado, en un conflicto internacional gravísimo para España", señala Santiago Abascal en 'El programa de Ana Rosa'.

Abascal recalca que más que proteger a la Flotilla de los ataques externos, "debería protegerles de Hamás". "Parece ser que ya se han producido conflictos importantes en el buque porque no son bienvenidos los activistas LGTB que hay dentro de la flotilla", destaca. "Sánchez, igual que sus socios de Hamás, está utilizando a la población de Gaza para que no se hable de su corrupción", sentencia.

Mientras, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le resta relevancia: "Bueno, cada uno es libre de manifestarse, si es que nadie está en contra de esto". La misma Ayuso que sigue sin condenar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y que ha recibido a la encargada de los negocios de la Embajada de Israel, Dana Erlich.