En el vídeo ruegan a Israel que permita entrar en Gaza a los periodistas extranjeros

Brutal ofensiva israelí en Gaza: dos periodistas mueren quemados vivos tras un ataque a tiendas de campaña

Desde que empezó la masacre, al menos 246 periodistas han muerto en Gaza. La prensa está en la diana de Israel, que además impide la entrada de informadores extranjeros. Hoy una campaña nos recuerda la importancia de la prensa internacional en los conflictos, según informa Ana García Quesada.

En el vídeo se recuperan imágenes históricas como la del desembarco en Normandía, que simboliza la lucha para liberar a Europa de la tiranía. O la de una niña quemada por el napalm, que sirvió para meter en los hogares el horror de la guerra de Vietnam. Nada de esto se conocería si no hubiese sido captado por periodistas.

Tampoco la hambruna en Etiopía o las revueltas de la plaza de Tianmen en China, con aquel hombre solo enfrentándose a los tanques. El mundo ignoró también lo que sucedía en Ruanda hasta que los reporteros revelaron que miles de personas eran masacradas cada día.

No entendimos la cruda realidad de la crisis de refugiados en Siria hasta que vimos el cadáver de un pequeño en la playa. Ahora en Ucrania, periodistas de todo el mundo arriesgan sus vidas cada día para denunciar lo que sucede, pero en Gaza no se les permite.

Israel prohíbe la entrada de informadores internacionales. La tarea de informar recae en exclusiva sobre periodistas locales que están pagando un costo terrible, el de sus propias vidas. Por eso, la BBC y varias agencias internacionales lanzan este vídeo que narra David Dimbleby, uno de sus periodistas más veteranos. En él se ruega a Israel que permita entrar en Gaza a los periodistas extranjeros para, junto a los palestinos, poder contar lo que sucede al mundo.