'Todo es mentira' conecta en directo con el alcalde de Ibiza, que explica cómo está la isla tras las fuertes lluvias

Una vecina de Ibiza, preocupada por las fuertes lluvias torrenciales: ''Estamos esperando a la UME, no he visto esto jamás''

El paso de la borrasca Gabrielle ha causado todo tipo de destrozos materiales después de descargar fuertes lluvias torrenciales sobre Ibiza desde el pasado lunes. En cuanto la calma ha llegado a la isla, unos 270 efectivos se han unido para trabajar a destajo para recuperar la normalidad. Tras lo ocurrido, 'Todo es mentira' ha conectado en directo Rafael Triguero, alcalde de Ibiza, que explica en qué situación se encuentran.

En primer lugar, el alcalde de Ibiza detalla las últimas novedades: "Seguimos trabajando con el objetivo de reordenar y reestructurar la normalidad de nuestra ciudad. Estamos haciéndolo intensamente para restablecer la circulación de las principales vías. Hoy han permanecido los centros escolares y tenemos la confirmación para que mañana vuelvan, solo se mantiene un centro hasta el lunes cerrado por precaución".

Tras darse a conocer que el propio alcalde de Ibiza ha solicitado la declaración de zona catastrófica tras los destrozos por las últimas lluvias, Pablo González Batista preguntaba los motivos, a lo que Triguero responde que "hemos contado con multitud de medios para trabajar, pero sin duda necesitamos una inversión importante porque hay daños no cuantificados y por responsabilidad he tenido que anunciar esa solicitud".

Rafael Triguero, sobre las fuertes lluvias: "Tenemos todavía el acceso al aeropuerto congestionada"

Por otro lado, el alcalde de Ibiza destaca y agradece el trabajo comunitario de todos los ciudadanos: "Quiero destacar y agradecer el compromiso de todos nuestros vecinos y vecinas que, desde ayer han atendido todas las informaciones que se han derivado y por ello solo ha habido tres heridos leves en una catástrofe de esta magnitud. Hay que agradecer su responsabilidad y quiero ponerlo en valor"

Sobre cuáles son la prioridades actuales, el alcalde de Ibiza explica que "lo principal es reabrir la circulación y que nuestros pequeños vuelvan a clase. Devolver al normalidad a los vecinos, y que el día a día sea esto. Nos queda mucho trabajo por delante porque los daños son importantes en infraestructuras, equipamiento...todavía tenemos la autovía de acceso al aeropuerto congestionada".

Por último, Triguero reitera en los agradecimiento de todos los cuerpos que han trabajado para restablecer la normalidad a las zonas: "Están haciendo un trabajo fundamental el equipo desplazado desde ayer noche por la Unidad Militar de Emergencias y agradecer el valor junto al resto de cuerpos que se han desplazado para ayudarnos a dar normalidad".