La UME prioriza en Ibiza los rescates de personas atrapadas tras un registro histórico de agua en la isla

IbizaLos vecinos también se afanan en limpiar el barro acumulado. Hoy, con el panorama más tranquilo, hacen balance de destrozos. Según informa Esther Sosa, la situación en la ciudad de Ibiza es desastrosa. El Ayuntamiento de Ibiza acaba de anunciar que va a pedir al Gobierno de España que se declare la ciudad zona catastrófica.

270 efectivos están trabajando a destajo para recuperar la normalidad después de las fuertes lluvias que han causado numerosos daños materiales. Una vez pasada la tormenta, toca limpiar el barro y extraer todo el agua que aún queda en carreteras bajos, sótanos, aparcamientos y comercios.

La Guardia Civil tuvo que rescatar a vecinos atrapados en coches

Los esfuerzos de la UME se concentran en espacios críticos como bajos de edificios y aparcamientos subterráneos totalmente anegados. Los vecinos se quedaron atrapados por el lodo y el fango y la Guardia Civil tuvo que rescatarlos también de vehículos casi sumergidos en el agua. La UME ha trabajado a destajo para limpiar y achicar agua en la autovía del aeropuerto, pero también en viviendas y garajes. Así, se recupera poco a poco de la enorme sacudida que provocaron ayer las lluvias torrenciales.

Nunca se esperó tanta cantidad de agua. Cayeron más de 200 litros por metro cuadrado en 12 horas. El diluvio negó vías. “Cuando nos dimos cuenta ya el agua estaba haciendo tope en la puerta y queriendo entrar”, asegura un vecino. Negocios y garajes se inundaron en pocos minutos.

Las alcantarillas no daban abasto y la ciudad colapsó. Hoy, los esfuerzos se centran en la limpieza de barro y escombro, en la extracción de agua de sótanos, garajes y bajos de edificios y en buscar posibles víctimas mientras Ibiza vuelve a ponerse en marcha.